Saul ‘Canelo’ Alvarez mostra que até o campeão dos médios odeia banhos de gelo

EUOs banhos ce têm sido consistentemente comprovados como benéficos para o corpo, especialmente para atletas profissionais como Saul ‘Canelo’ Álvarez. O rei do boxe dos médios acaba de lançar um vídeo recente onde se mostra entrando em uma dessas banheiras de gelo em sua casa e mostrando a todos nós o quanto ele odeia fazer isso. Um vídeo POV mostra Canelo desligando a câmera e depois mergulhando na banheira fria dentro de uma jacuzzi que provavelmente fica em algum lugar na neve onde os pinheiros são proeminentes. Álvarez cumprimentou o cinegrafista com alguns palavrões, sabendo que ele odiava o que estava prestes a fazer, mas era super necessário.

Canelo Alvarez aconselha seguidores a saírem da zona de conforto

Não foi apenas o vídeo do banho de gelo que Saul ‘Canelo’ Alvarez mostrou a todos os seus seguidores. Paralelamente ao ritual, o campeão mexicano de boxe também ofereceu algumas palavras de incentivo e a razão pela qual os banhos de gelo são tão importantes do ponto de vista do metal. Foi o que ele disse no vídeo inteiro: “Bom dia, filho da puta. Desde cedo precisamos sair da zona de conforto para começar o dia 100%. Esses são alguns exercícios respiratórios para dar início ao dia. corpo desde as primeiras horas do dia. Agora vou abraçar uma árvore.”

Este banho de gelo pela manhã faz parte da preparação de Saul ‘Canelo’ Alvarez para a luta do campeonato de boxe no dia 4 de maio contra Jaime Munguia. O campeão mudou recentemente de promoção e decidiu direcionar suas energias de uma forma diferente. No momento, Alvarez ainda se considera no topo do jogo. Ele tem 33 anos no momento e acha que pode se manter no topo do jogo por pelo menos mais cinco anos. sempre há aqueles críticos que consideram que Alvarez nunca enfrenta adversários dignos que possam desafiar seu status de melhor peso médio do mundo. Quem poderia ser um rival decente para Canelo?