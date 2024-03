Shaquille O’Neal elogia Caitlin Clark e corre o risco de incomodar Angel Reese

Óna véspera do Torneio Feminino da NCAAlenda do basquete Shaquille O’Neal estufou o peito e declarou Anjo Reese como o melhor atleta já formado pela Louisiana State University, em qualquer esporte. Este grande elogio atraiu as sobrancelhas de alguns observadores, mas Reese ela mesma pode acabar questionando O’Neal à luz das suas últimas declarações sobre o Tigres rival da estrela de Iowa.

O’Neal reafirmou a sua posição anterior de que Caitlin Clark é a maior jogadora da história do basquete universitário feminino – assim como a Olhos de falcão e os Tigres aparecem em rota de colisão para uma revanche da temporada passada NCAA jogo do campeonato. Os comentários certamente criarão muito debate, pois ClarkA carreira universitária de Paul chega ao fim após quatro temporadas ilustres em Cidade de Iowa.

Vídeo: o locutor da NBA faz uma piada sobre Caitlin Clark e está ‘fora de alcance’ para algumas pessoas

Shaq: Basta olhar as estatísticas!

Em uma nova entrevista com EUA hoje, O’Neal redobrou os comentários que fez em fevereiro, quando Clark se tornou a mulher com maior pontuação na história do basquete universitário. Seu caso é relativamente aberto e fechado.

“Você sempre tem que olhar as estatísticas“, disse O’Neal Para a vitória. “Se uma pessoa tem 20 (pontos), ela é ótima. Ela tem 30. Isso não a tornaria automaticamente ótima? Eu digo, ‘sim’. A maneira como ela joga, arremessa e coloca seu time no mapa – ninguém fez o que ela fez.”

Clark realmente mudou o basquete de Iowa, e suas atuações – especialmente durante as temporadas júnior e sênior – levaram a um interesse generalizado no futebol feminino. Os Hawkeyes com melhor classificação foram finalistas nacionais há uma temporada, depois que Clark marcou 41 pontos na semifinal nacional sobre o invicto Carolina do Sul. Essa foi a primeira aparição de Iowa na disputa do título nacional.

Outro fator que se destaca para O’Neal é a arrogância de Clark – que alguns acreditam que às vezes ultrapassa os limites, mas não deixa dúvidas quanto à sua paixão pelo jogo e por levar os Hawkeyes às vitórias. Isso lembra Grande diesel de outro ícone do basquete, conhecido por seus arremessos igualmente elétricos e pelo vício em vencer.

“Nunca vi ninguém jogar como a Srta. Caitlin Clark”, disse O’Neal. “É por isso que digo que ela é a melhor jogadora universitária de todos os tempos. É tudo subjetivo, mas é apenas minha opinião. Ninguém está dando aquele passo para trás de Steph Curry como Caitlin Clark, e ela faz isso em todos os jogos.”