Taylor Swift desperta preocupação entre os fãs após tossir em show em Cingapura

Taylor Swift os fãs estão aparentemente preocupados com a saúde dela porque ela tossiu no palco – o que, embora gentil, mostra o quão hiperfocados esses legalistas realmente são.

Um vídeo capturando um dos shows recentes de Taylor em Cingapura está circulando – e à primeira vista, não há realmente nada com que se preocupar… pelo menos para a pessoa comum. É claro, porém, que os Swifties perceberam rapidamente que ela a esclareceu brevemente enquanto cantava.

E ainda assim… as pessoas online estão chegando com pensamentos e orações por Tay Tay, com muitos dizendo que ela não está bem e que pode precisar descansar. Em outras palavras, aleatórios brincando de médico.