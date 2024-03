Tiger Woods receberá um prêmio inesperado que o deixa sobrecarregado no meio de seu retorno

Tiger Woods foi selecionado para receber o Bob Jones Award, a maior honraria da USGA que reconhece o seu compromisso com o espírito desportivo e o respeito pelas tradições do golfe.

Woods normalmente é homenageado por suas atuações no campo, onde ganhou 15 majors entre seus 82 vitórias na carreira no PGA Tour.

O incrível truque de Tiger Woods quando desafiado para uma competição de longa distância

“Este prêmio vai além do desempenho do jogo, reconhecendo o impacto duradouro da jornada de uma pessoa que mudou para sempre a imagem e o crescimento do golfe”, disse Mike Whan, CEO da USGA. “Há muito poucos que estão ao lado de Tiger Woods em termos de conquistas no campo, e ele está em uma classe própria quando se trata do impacto que causou no jogo e nas gerações futuras que irão jogá-lo.”

Woods foi incluído no Hall da Fama Mundial do Golfe em 2022

Woods foi introduzido no World Golf Hall of Fame em 2022 e recebeu o Medalha Presidencial da Liberdade de Donald Trump em 2019.

Woods é nove vezes campeão da USGA, vencendo três Amadores Juniores dos EUA consecutivos, seguidos por três Amadores dos EUA consecutivos, e depois o Aberto dos EUA em Pebble Beach (2000), Bethpage Black (2002) e Torrey Pines (2008).

“Bob Jones foi um pilar do nosso jogo por causa da integridade com que o jogou, e estou realmente honrado por receber o prêmio que leva seu nome e me juntar a muitos que o receberam antes de mim e que continuam seu legado”, disse Woods. disse em um comunicado.

Jones ganhou o Grand Slam em 1930, quando era composto pelo US Open, US Amateur, British Open e British Amateur. Mais tarde, ele foi cofundador do Augusta National Golf Club e criou o Masters.

Fora do campo de golfe, Woods lançou o que hoje é chamado de Fundação TGR, que enfatiza oportunidades educacionais, juntamente com o aprendizado baseado em STEM no Laboratório de aprendizagem TGR Em califórnia. Ele também abriu uma empresa de design de campos de golfe. Um de seus cursos em Cabo San Lucas, no México, sediou um evento do PGA Tour no outono passado.

Woods será homenageado em 12 de junho durante o Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst No. 2, na Carolina do Norte.

Os vencedores anteriores incluem Arnold Palmer e Jack Nicklaus, Mickey Wright e Ben Hogane ex- Presidente George HW Bush.