Toto Wolff revela Carlos Sainz em sua lista para substituir Hamilton na Mercedes

Mercedes estão perdendo Lewis hamiltonque correrá por Ferrari em 2025, o que significa que eles têm apenas 11 meses para encontrar um substituto para o heptacampeão mundial.

Uma dessas possíveis substituições é Carlos Sainz, embora eles insistam que não farão uma ligação prematura.

A equipe Silver Arrows enfrenta uma situação complicada. A saída do 103 vezes vencedor de Grandes Prémios deixa um vazio que será difícil de preencher, no entanto, o homem de Stevenage é o piloto com melhor currículo na grelha e é considerado um dos melhores ainda.

Os dirigentes da Mercedes devem decidir se apostam em um jovem talento ou se preferem alguém mais experiente. Tem havido especulações sobre a possibilidade de substituindo Hamilton por Kimi Antonelli, um garoto altamente cotado que atualmente corre na Fórmula 2.

MERCEDES AMG-F1

Foram mencionados outros concorrentes com um perfil muito diferente, à medida que se falava de Esteban Ocon (agora sofrendo na Alpine) ou mesmo Fernando Alonso (que ainda não renovou com a Aston Martin), ou mesmo Max Verstappen.

“Aqueles que estão disponíveis, ou que poderiam ser interessantes para nós, todos têm argumentos a seu favor”, Esse é o Wolff disse à mídia. “Sejam os muito jovens, sejam os muito experientes nos seus melhores anos? Carlos (Sainz).

“É uma escolha difícil. Há motivos para assinar cada um deles. Só quero dar um passo atrás e simplesmente monitorar a situação. Alguns dos caras mencionados podem assinar com outras equipes e é por isso que, neste momento, estou apenas olhando para isso.”

Sainz prova ser o único capaz de vencer Verstappen

É um fato que Carlos Sainz não tem equipe para 2025 no momento, então a opção de contratá-lo para a Mercedes é mais fácil do que contratar alguém já vinculado a outro lugar.

O espanhol, que venceu sua terceira corrida de F1 no Grande Prêmio da Austrália de 2024, é ganhando todos os aplausos no momento depois de vencer a corrida de Albert Park após cirurgia de apêndice.

Ele é o único piloto que conseguiu vencer o insaciável Max Verstappen desde o GP do Brasil de 2022, já que o holandês venceu 19 das últimas 21 corridas. Os dois troféus de vencedor que ele não ganhou foram para Armário de troféus do CS55 de Cingapura e Austrália.