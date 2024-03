UFC 100: Brock Lesnar x Frank Mir 2 assistir festa ao vivo

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo do UFC 100, que aconteceu em 11 de julho de 2009 no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, enquanto relembramos um histórico evento pay-per-view no caminho para o UFC 300 no dia 13 de abril. Na luta principal, Brock Lesnar coloca em jogo pela primeira vez o título recém-conquistado dos pesos pesados ​​do UFC contra o primeiro homem a derrotá-lo no MMA, Frank Mir.

Junte-se a Mike Heck e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, junto com outros convidados especiais para assistir junto com o memorável card principal do UFC 100.

Na co-luta principal, Georges St-Pierre – um dos maiores de todos os tempos – defende o título dos meio-médios contra Thiago Alves.

O UFC 100 também traz luta no peso médio entre treinadores de The Ultimate Fighter: Estados Unidos x Reino Unido – aquele que criou um dos momentos mais icônicos da promoção – quando Dan Henderson enfrenta Michael Bisping, enquanto o card principal abre com outra disputa de 185 libras entre Yoshihiro Akiyama e Alan Belcher.

Assista à festa do UFC 100 do MMA Fighting às 20h ET / 17h PT.