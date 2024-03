UFC 305 chega em Perth, Austrália, em 17 de agosto

O UFC está retornando a Perth, na Austrália, para mais um card pay-per-view em agosto.

O UFC 305 acontecerá no dia 17 de agosto na RAC Arena, quando a promoção retornará à Austrália pela primeira vez em 2024, após dois eventos terem acontecido lá no ano passado.

O UFC 293 foi o evento mais recente realizado na Austrália, com o card acontecendo em Sydney, que contou com uma reviravolta chocante na luta principal, quando Sean Strickland destronou Israel Adesanya para se tornar campeão dos médios.

Antes disso, o UFC 284 aconteceu em Perth, na Austrália, em fevereiro passado, quando Alexander Volkanovski falhou em sua tentativa de se tornar campeão de duas divisões ao cair para Islam Makhachev em uma batalha de ida e volta que terminou como uma das as melhores lutas em 2023.

Agora o UFC volta a Perth com uma longa lista de opções locais disponíveis para o card.

Na verdade, Adesanya não luta desde que perdeu o título em Sydney no ano passado e há rumores de que ele enfrentará o atual campeão dos médios Dricus du Plessis em sua próxima luta. Resta saber se du Plessis viajaria para o território inimigo para defender seu cinturão contra Adesanya.

Volkanovski seria outra boa opção enquanto busca recuperar o título dos penas depois de sofrer uma derrota por nocaute no segundo round para Ilia Topuria em fevereiro.

Outro favorito local pode acabar no card, já que Jack Della Maddalena permanece invicto no UFC depois de conseguir uma reviravolta espetacular no terceiro round para derrotar o ex-desafiante ao título Gilbert Burns em março.

Nenhuma luta foi anunciada para o UFC 305, mas provavelmente não demorará muito para que a promoção comece o matchmaking do card antes do dia 17 de agosto.