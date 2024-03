Vídeo de Diddy se gabando das 48 horas que passou com o adolescente Justin Bieber reaparece online

Sean “Diddy” Pentes está fugindo atrás de seu casas em Miami e Los Angeles foram invadidas semanas depois que ele foi acusado de má conduta sexual e suposto tráfico. Um vídeo antigo dele e de um garoto de 15 anos Justin Bieber ressurgiu em meio ao drama que agora parece muito pior considerando as circunstâncias.

A história de Diddy com Justin Bieber

“Neste momento, ele está tendo 48 horas com Diddy”, disse o rapper no vídeo, que parecia acontecer ao ar livre, sob o sol, em algum tipo de jardim.

“Onde estamos e o que estamos fazendo, não podemos divulgar, mas é definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos“, continuou ele, enquanto o sensação pop adolescente ofereceu um sorriso nervoso ao lado dele.

“Pelas próximas 48 horas, ele estará comigo. E vamos ficar cheios. Buck totalmente louco”, disse Combs.

Ele mencionou sua conexão compartilhada através Usherque contratou a estrela canadense. Sopro foi o guardião legal de Usher quando ele gravou seu primeiro álbum.

Diddy deixa os Estados Unidos enquanto casas são invadidas por federais

O mistério em torno do paradeiro de Sean Diddy Pentesmais conhecido por seu nome de hip hop ‘P Diddy‘ continua com o americano fugindo do país. Acredita-se agora que na verdade, ele fugiu dos Estados Unidos da América em uma tentativa de fugir das autoridades.

Alguns fãs rastrearam o que é conhecido por ser Jato particular de P Diddy, e pousou recentemente na ilha caribenha de Antígua. O TMZ havia relatado anteriormente que ele foi questionado por autoridades em Aeroporto de Miami.