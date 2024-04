818 Tequila de Kendall Jenner foi criticada por arruinar mural do AC/DC, fontes dizem BS

Um bar em Indio, CA, chamado Club 5 Bar, permitiu que Kendall e companhia. abriram uma loja em seu estabelecimento na semana passada para uma atração pop-up para conectar 818… completa com um monte de decorações e decorações personalizadas… incluindo uma enorme placa semelhante a um decalque do lado de fora.

Parece que eles pintaram a marca 818 por toda a parede, mas não o fizeram – na verdade, é uma peça separada que eles colocaram no topo da parede… e é por isso que o proprietário agora está chateado. Veja, há um mural do AC/DC embaixo que eles instalaram recentemente, que ele afirma estar danificado como resultado de como a equipe 818 configurou tudo isso e deixou para trás.

Ele disse ao TMZ que ele e seus parceiros deram permissão ao 818 para usar a parede e colocar a inscrição do 818 – mas afirma que pediu que colocassem uma camada protetora por baixo para que suas porcarias não tocassem na parede/mural. o que ele alega que eles não conseguiram fazer. Em vez disso, Randy afirma que a equipe do 818 basicamente colocou esta placa no mural com adesivo… e quando a removeram… ela quebrou grande parte da tinta do mural OG abaixo.