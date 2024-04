A equipe de Devin Haney não está mais impressionada com as travessuras de Ryan Garcia, diz Bill Haney

Tele luta entre Ryan Garcia e Devin Haney ganhou atenção por todos os motivos errados. Há algumas semanas, o colapso que García sofreu, e agora, as declarações de Bill Haney, Devin pai e treinador, que garantiu que foi o rival quem aumentou o volume de todo o drama.

A conferência de imprensa de terça-feira no topo do Empire State Building foi marcada por declarações pomposas de Contaque garantiu que enviaria seu filho para “matar”García No ringue. Ele até chamou isso de “homicídio legal”.

Com a luta ao virar da esquina, Haney Sr. decidiu tentar desviar a atenção e disse que era García que estava incentivando o “palhaçadas”, mas ele também deu a entender que a tática não funcionou para o rival.

Bill Haney sobre Ryan Garcia

Em entrevista para DAZNrede que vai transmitir a luta, alertou o mais velho Haney, “Ryan Garcia pode ter a pele mais dura do que vocês realmente pensam.” Ele explicou que o rival de Devin “está espalhando palhaçadas. Ele está fazendo essas perguntas.”

No entanto, ele disse que não se deixa confundir pelas táticas do rival e afirmou: “Eu conheço Ryan Garcia, o lutador, e ele é um lutador bastante decente.” Ele também admitiu que Garcia tem muitos pontos fortes. No entanto, ele disse ironicamente: “sua maior fraqueza é que ele assinou o contrato.”

As probabilidades de Haney x Garcia

Haneyo leucócitos campeão superleve, é um favorito de -910 para García +575. Ou seja, para ganhar US$ 100, é necessário apostar US$ 910 no Haney, enquanto para cada US$ 100 apostados no Garcia, você pode ganhar US$ 575.

A luta será realizada neste sábado, no Centro Barclays em Nova Iorqueem ponto às 21h ET em pay-per-view com DAZN PPV ou streaming em DAZNPPV.com.