A estrela de ‘Harry Potter’ Warwick Davis lamenta a morte da esposa Samantha

Warwick destacou seu ativismo pelas pessoas com nanismo, elogiando particularmente seu papel como fundadora da instituição de caridade Little People UK.

Warwick conheceu Samantha no set do clássico cult de fantasia “Willow”, no final dos anos 80. Mais tarde, ela se juntou a ele novamente na tela em “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte II” e “Leprechaun 2”.