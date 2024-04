A lesão de Zion Williamson no Pelicans choca até Patrick Mahomes

Zion Williamson tive Nova Orleans torcedores rugindo e levantando de seus assentos enquanto ele invadia a pista no drible, terminando uma bandeja que empatou o jogo. Lakers estrela Antonio Davis.

Momentos depois, o Pelicanos Star Forward estava jogando uma toalha no chão com desgosto enquanto desaparecia por um túnel que levava ao vestiário.

A exibição repleta de destaques de Williamson, com 40 pontos e 11 rebotes em sua estreia na pós-temporada, terminou de forma preocupante para ele e para o New Orleans na noite de terça-feira. Ele perdeu os três minutos finais de uma derrota por 110-106 para o Los Angeles Lakers no torneio play-in da Conferência Oeste devido a uma lesão na perna esquerda.

“Esta é uma situação infeliz”, disse o guarda do Pelicans, CJ McCollum. “Ele estava fazendo um grande jogo. Estamos chegando à reta final de um jogo de grande importância, onde ele está dominando e deixando sua marca em todas as fases.

“Não sei o que aconteceu ou a extensão disso”, McCollum adicionado. “Espero que ele volte logo.”

Williamson deveria fazer exames de imagem na quarta-feira e seu status não estava claro antes de uma final de jogo ou morte contra o Sacramento na noite de sexta-feira para decidir o oitavo cabeça-de-chave nos playoffs da Conferência Oeste.

Williamson, que perdeu a maior parte de suas primeiras quatro temporadas por causa de uma série de lesões no joelho, mão, pé e tendão da coxa, finalmente conseguiu passar uma temporada regular com saúde relativamente boa em seu quinto ano como profissional. Ele disputou 70 partidas, liderando o Pelicans com 49 vitórias e marcando 22,9 pontos.

E por cerca de 45 minutos no cronômetro de jogo na noite de terça-feira, o primeiro desempenho de Williamson na pós-temporada não decepcionou. Ele estava encontrando inúmeras maneiras de contornar Davis e Lebron James e crie ângulos para mostrar seu toque hábil ao redor da borda.

Às vezes ele usava o copo, às vezes jogava a bola direto. Ele acertava enterradas fortes e espalhava alguns chutes de médio alcance.

Nos segundos finais do primeiro tempo, ele correu quase toda a extensão da quadra no drible antes de acertar um flutuador contestado no vidro quando o tempo acabou.

Para o atacante veterano do Pelicans Larry Nance Jr.o desempenho de Williamson exemplificou por que a ex-estrela de Duke foi a escolha número 1 do consenso no draft de 2019 da NBA.

“Esse cara é incrível”, disse Nance. “Meu vocabulário é bastante extenso. Não tenho palavras para descrever seu desempenho esta noite e como ele nos apoiou durante toda a temporada. Então, você sabe, espero que ele esteja saudável e, se puder, possamos conseguir algo semelhante na sexta-feira. “

Enquanto isso, James previu que Williamson “será ótimo por muito tempo”.

“Ele é um jogador geracional, um talento geracional. Ele continuará cada vez melhor”, disse James. “Esta noite foi apenas um pequeno microcosmo de quão grande ele pode ser, sua habilidade de descer ladeiras, terminar contra pequenos, terminar contra grandes, caras mais altos, caras mais baixos, não importa”, disse James. “Uma coisa sobre ele é que ele não tem medo de competir. Então, isso é ótimo. Ele é uma estrela.”

Uma estrela que os Pelicanos só podem esperar ter na sexta-feira com a temporada em jogo.