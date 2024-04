Leões fazem sexo em cima de um caminhão Safari cheio de gente, vídeo selvagem

Um casal de leões sentiu tanto o amor que começou a bater em cima de um caminhão de safári turístico… e as pessoas lá dentro certamente ficaram de olho e muito mais.

Um grupo de turistas que participava de um safári na África do Sul ficou recentemente surpreso quando dois grandes felinos atrevidos se acomodaram em seu veículo.

O leão macho é visto montando uma leoa em repouso… confirmando sua sessão de trepada com alguns rosnados. O jipe ​​balança visivelmente de um lado para o outro enquanto eles fazem isso… provocando risadas e suspiros dos turistas sentados abaixo.

A intimidade dos leões não durou muito… com a leoa deitada de lado, cansada, enquanto o rei da selva finalmente se desconectava.

Embora o encontro possa ter causado irritação em alguns turistas… é significativamente menos assustador do que o Ataque do elefante africano do início deste mês – que terminou em morte.