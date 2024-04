A luta selvagem começa depois que um fã dá um tapa na bunda da rapper Stunna Girl

Reproduzir conteúdo de vídeo



Facebook / Dessy Blancoo

Um novo vídeo mostra uma briga em um show… com algumas pessoas saindo do palco para espancar um homem que elas acham que agarrou as costas de um artista.

A rapper Stunna Girl – que tem sólidos seguidores online – se apresentou em Syracuse, Nova York, na sexta-feira… quando o vídeo mostra um fã se aproximando e dando um tapa na bunda dela.

Enquanto a rapper parece ignorar isso no momento, ela caminha até um homem – que muitos fãs identificaram como seu marido RichMula500 – e sussurra algo para ele… e é aí que o inferno começa.

Outro clipe mostra RichMula agora no meio da multidão… basicamente cara a cara com o cara que ele acredita ter tocado o butim de Stunna. O vídeo do momento em si não mostra o fã, então não podemos ter certeza de que esta é a pessoa que tocou em Stunna – mas RM500 parece bastante confiante de que sim.

Os dois trocam palavras… mas Mula não dá o primeiro soco. Em vez disso, outra pessoa no palco chega e agarra o cara pela nuca – antes de jogá-lo no chão, onde começam a dar socos nele.

Stunna desce para agarrar seu marido… mas ela é levada para um lugar seguro – uma boa jogada também porque as cadeiras começam a ser jogadas e todo o local do show entra em caos.

Se você não conhece Stunna, ela está em ascensão no jogo do rap… andando com nomes como French Montana e acumulando mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify – então ela é um grande negócio.