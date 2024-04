A mensagem emocionante que a mãe de Zach Edey enviou a ele antes do jogo Final Four de Purdue

Purdueo imponente centro Zach Edey recebeu uma mensagem comovente de sua maior fã e apoiadora – sua mãe. “Aproveite e saboreie cada segundo. Você realmente foi feito para isso“, escreveu ela, resumindo um sentimento de orgulho e crença em seu filho enquanto Purdue se preparava para deixar sua marca no Loucura de março espetáculo.

Com 7’4″ e pesando 300 quilos, Edey não é apenas umum dos jogadores mais altos do basquete universitário; ele é um símbolo de dedicação e trabalho duro. Conhecido carinhosamente como Big Maple, uma homenagem às suas raízes canadenses e presença imponente, a jornada de Edey até a proeminência no basquete é uma história de apoio familiar e determinação pessoal.

Criado no bairro de Leaside, em Toronto, os primeiros empreendimentos esportivos de Edey se inclinaram para o beisebol e o hóquei, refletindo seus pais A filosofia de Julia e Glen Edey de deixar seu filho traçar seu próprio caminho. Apesar da inclinação natural que sua altura pode sugerir para o basquete, foi só quando o próprio Zach decidiu seguir o esporte que seus pais se tornaram seus defensores mais fervorosos. Julia, em particular, desempenhou um papel fundamental, visitando escolas preparatórias e acampamentos de basquete no Canadá e nos Estados Unidos para garantir que seu filho recebesse o melhor treinamento possível. Sua dedicação chegou ao ponto de se mudar durante a temporada de basquete para ficar perto de Purdue, oferecendo apoio inabalável ao lado de Glen, que também fez questão de assistir aos jogos e apoiar seu filho.

O respeito de Zach por sua mãe é palpável. “Muitas pessoas olham para suas mães como se fossem as rochas de suas vidas, e eu penso da mesma forma,“ele compartilhou com A imprensa canadense. O apoio de Julia não foi apenas logístico, mas também emocional e social. Desde a criação de mercadorias da Big Maple até a presença constante nas redes sociais e no Jumbotron da Mackey Arena, seu orgulho por Zach transcende suas conquistas atléticas.

Quem é a mãe de Zach Perdey?

Júlia, uma sino-canadense de primeira geração, traz um legado de trabalho duro e resiliência para a história de sua família. Criada em uma família de classe trabalhadora nos subúrbios de Toronto, ela aprendeu cedo o valor do trabalho duro, ajudando no restaurante da família desde os 12 anos de idade. Esses valores foram incutidos em Zach, que aprecia as lições de perseverança e dedicação de sua mãe. passou para ele.

Como centro de Purdue, Zach Edey carreira universitária tem sido nada menos que notável. Seus possíveis prêmios consecutivos de jogador nacional do ano falam de seu impacto na quadra. A recente revelação de seu Camisa nº 15 ao lado de outros All-Americans de Purdue é uma prova de seu legado, que o técnico Pintor Matt enfatizou, afirmando: “Ele sempre aparecia” e “Ele merece tudo que aparece em seu caminho.“

A mensagem emocional de Julia Edey antes de um dos maiores jogos da carreira de Zach ressalta os laços familiares e os valores que o impulsionaram ao sucesso. Como Purdue continua sua busca nas finais, Zach Edey carrega não apenas as esperanças de seu time e torcedores, mas também o profundo apoio e orgulho de sua família.