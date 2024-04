A partida sem gols de Klay Thompson marca o fim potencial com Kings destronando Warriors

EUdecisivo 118-94 vitória, o Reis de Sacramento expulsou o Guerreiros do Golden State de torneio play-invingando seu anterior Eliminatórias da NBA derrota. Esta vitória impulsiona os Reis para um confronto final com o Pelicanos de Nova Orleanspreparando o terreno para um confronto potencial com o primeiro colocado Cidade de Oklahoma na primeira rodada.

Os holofotes, no entanto, brilharam desconfortavelmente sobre Klay Thompson, cujo futuro com os Warriors está em jogo. Marcando o que poderia ter sido sua última aparição com uma camisa do Warriors, Thompson terminou o jogo sem marcar, errando todas as dez tentativas em campo. Este desempenho contrastou fortemente com sua recente média de pontuação de 23,1 pontos este mês, destacando uma recessão inesperada num momento crucial.

Thompsonuma potência de pontuação habitual para o Guerreirosviu-se efetivamente neutralizado pela Reis‘ defesa, que o atacou implacavelmente. Esta estratégia rendeu dividendos, contribuindo significativamente para o desempenho dominante dos Kings.

Será este o fim de uma era para os Golden State Warriors?

A jornada do Golden State o jogo foi forte, tendo vencido 10 dos últimos 12 jogos da temporada regular. Em contraste, Sacramento teve dificuldades, vencendo apenas duas das finais sete jogos. Mesmo assim, os Kings começaram fortes e mantiveram a liderança o tempo todo, com todos os cinco titulares marcando dois dígitos. Keegan Murray e De’Aaron Fox liderou o ataque, combinando para 56 pontosenquanto Domantas Sabonis contribuiu com um desempenho completo 16 pontos, 12 rebotes e sete assistências.

Enquanto o Guerreiros enfrentar um Futuro incertoparticularmente com as possíveis saídas do seu trio principalCurry, Verde e Thompson-seu desempenho na noite de quarta-feira foi muito diferente do que os fãs do time do calibre do campeonato admiraram ao longo dos anos. Este jogo não só ressaltou o A vingança dos reis mas também sinalizou um potencial fim de uma era para Golden Statecom Saída sem gols de Thompson simbolizando uma possível despedida comovente, se não amarga.