Angel Reese já começou uma ‘briga’ antes do início da temporada da WNBA, atira em um rival que todo mundo conhece

AAngel Reese mantém sua “carne” viva antes mesmo do início da temporada. A estrela em ascensão gerou especulações com uma postagem enigmática que Fãs de Caitlin Clark me perguntando se é direcionado a ela.

“Lembro-me de pensar… ela pode me vencer, mas não pode vencer minha roupa.” escreveu Reese em sua última postagem no Instagram. Reserve um momento para adivinhar para quem a mensagem pode ser dirigidanós iremos esperar.

Angel Reese está atirando em Caitlin Clark agora na WNBA?

É difícil não pensar que esta mensagem é dirigida à nova estrela do Indiana Fever. Durante o evento tapete laranja do draft da WNBA, as roupas de Reese e Clark foram amplamente discutidas.

Um era ousado e ousado, cheio de acessórios e brilho, enquanto o outro era clássico, simples e talvez não chamasse atenção.

A batalha universitária entre Caitlin Clark e Angel Reese terminou nas semifinais do basquete feminino, quando o time de Reese foi derrotado pelo Iowa Hawkeyes.

Angel Reese prospera com sua energia dentro e fora da quadra

Angel gosta de entrar na cabeça dos oponentes, qualidade básica de um grande competidor. É como ela busca dominar seus próprios medos, impondo seus pensamentos aos rivais.

Isso é demonstrado mais uma vez, desta vez fora das quadras e em outro âmbito: a moda.