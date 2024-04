Angel Reese prova que o poder das estrelas se traduz na WNBA e esgota a camisa antes da estreia

Angel Reese, o ex- Tigres da LSU estrela, continua fazendo barulho antes de sua estreia na WNBA. Poucos dias depois do Rascunho da WNBAa camisa de Reese desapareceu das prateleiras online, deixando fãs ansiosos clamando por mais.

Chicago Sky lança vídeo da primeira interação de Angel Reese e Kamilla Cardoso na noite do WNBA Draft

Os fãs de Reese provam que a seguirão até a WNBA



Este aumento nas vendas de camisas ecoa o fenômeno recente em torno da campanha de Caitlin Clark.Febre Indiana camisa, que se esgotou poucas horas após o draft.

Reeseconhecida por suas atuações dominantes na quadra, expressou sua gratidão aos fãs em um vídeo sincero compartilhado pelo Tigres da LSU time de basquete feminino.

“Espero que vocês ainda sejam meus fãs na WNBA. Agora faço parte do Chicago Sky,” Reese disse, exalando entusiasmo e apreço por seus apoiadores.

O frenesi que cerca Reese A camisa ressalta a transição de estrelas universitárias para a arena profissional e a fervorosa lealdade de seus fãs.

Reesequem liderou LSU ao título em 2023 e ganhou vários elogios, incluindo honras unânimes do All-American, rapidamente se tornou um farol de esperança para o Céu e seus apoiadores.

Angel Reese sabe que deve conquistar seu lugar no Chicago Sky

Porém, em meio ao júbilo, Reese permanece com os pés no chão, reconhecendo a competição acirrada que a espera no WNBA.

Em uma entrevista coletiva recente, ela abordou abertamente a incerteza de sua vaga no elenco, enfatizando a necessidade de conquistar seu lugar na equipe.

Com apenas 144 vagas disponíveis na liga, Reese entende os desafios que temos pela frente e a necessidade de provar seu valor durante o campo de treinamento da pré-temporada.

“Não quero entrar na liga pensando que estou automaticamente no time porque não estou. Qualquer um pode ser cortado a qualquer dia”, disse.Reese comentou, destacando o cenário competitivo do basquete profissional.

Como Reese se prepara para fazê-la WNBA estreia na pré-temporada em 4 de maio contra o Lince de Minnesotaela o faz com determinação e humildade.

Juntando-se ao ex Carolina do Sul center Kamilla Cardoso, Reese pretende contribuir para o Céu quadra de ataque formidável, aproveitando a oportunidade de aprender e crescer ao lado de seus companheiros de equipe.

“Não há um lugar determinado” Reese disse: “e eu não considero este momento garantido e o tenho dado a mim. Preciso ir lá e ganhar meu lugar, e é isso que faço.”