Tele se aposenta Candace Parker de WNBA gerou uma torrente de reações enquanto a liga reage à decisão de uma de suas maiores jogadoras de todos os tempos pendurar os tênis após 16 temporadas estelares. Parker saiu como campeão com o Ases de Las Vegasseu terceiro título na carreira depois de vencer o Finais da WNBA como membro do Faíscas de Los Angeles e como membro do Céu de Chicago.

Parker liderou o sexto colocado Céu para um campeonato improvável em 2021, a primeira e – até o momento – única vitória daquela franquia nas finais da WNBA. Anjo Reese espera mudar isso, e sua conexão com Parker irá, sem dúvida, inspirar o primeiro LSU estrela ainda mais ao iniciar sua carreira profissional no Cidade Ventosa.

Angel Reese reconhece a influência inspiradora de Candace Parker

Reese admite que pensou em usar o número de Parker

Quando a Sky selecionou seu sétimo lugar geral no Rascunho WNBA 2024, Reese tinha planos de usar o jsersey nº 3 em homenagem a Parker, que o usou ao longo de sua carreira. Reese não estava planejando usar a camisa 10 que ela usou na LSU – esse número vai Kamilla Cardosoa quem o Sky ficou em terceiro lugar geral – então ela queria prestar homenagem a um verdadeiro pioneiro e um Chicago herói.

Mas então Reese lembrou que o Sky quase certamente aposentará a camisa de Parker em um futuro próximo, devido à sua aposentadoria do jogo profissional. Isso, em parte, informou a decisão de Reese de levar a camisa 5 – que se esgotou em menos de uma semana.

Parker está entre os jogadores mais célebres da história da WNBA e é particularmente reverenciado por liderar o Sky ao seu único campeonato há três anos. Chicago entrou nos playoffs de 2021 com um recorde de 16-16, mas derrotou o Sol de Connecticut e a Fênix Mercúrio para ganhar o título, com Parker – que cresceu em Windy City – enchendo a folha de estatísticas com 13,8 pontos, 8,4 rebotes, 4,4 assistências e dois roubos de bola por noite em 10 jogos dos playoffs.

O novo conjunto de quadra de ataque do Sky Cardoso e Reese poderia levar Chicago de volta à disputa do campeonato em alguns anos – e alimentada pelas lembranças de assistir seu ídolo, Reese pode até ser capaz de superar suas realizações com a franquia, desde que receba boa sorte suficiente.