Aparição surpresa de Ryan Gosling no show de acrobacias do Universal Studios

Ryan Gosling teve corações e pulsos acelerados… quando ele fez uma aparição surpresa no show de acrobacias do Universal Studios Hollywood inspirado em seu novo filme “The Fall Guy”.

Ry apareceu no palco durante o pré-show promocional de “Waterworld”, ‘The Fall Guy Stuntacular’.

Depois que os jet skis exibiram algumas acrobacias, o diretor de ‘Fall Guy’ David Leitch apareceu no palco e trouxe Ryan para fazer parte do show.

Ryan interpreta o dublê Colt Seavers na foto, que faz uma pausa no trabalho para sua saúde física e mental, apenas para ser puxado de volta para um show quando a estrela do novo filme de seu ex desaparece.