Apenas uma coisa impediria um confronto entre Anthony Joshua e Deontay Wilder

BOs puristas do boi adoram ver pesos pesados ​​​​lutando no ringue. É por isso que tantos estão tão animados para ver Tyson Fury e Oleksandr Usyk lutem pela glória indiscutível no próximo mês.

É também por isso que um monte de fãs queriam ver Antonio Josué face Deontay Wilder já faz muito tempo. Há rumores de que a luta está em andamento há vários anos e estava programada para acontecer depois que os dois boxeadores lutaram no mesmo card em 23 de dezembro.

Anthony Joshua zombando de repórter de MMA após nocautear Francis NgannouTwitter

Mas a derrota de Wilder para José Parker colocar a luta de Josué em gelo fino. Agora, parece que isso pode estar acontecendo mais uma vez, mas mais uma vez Wilder precisará passar antes.

Joshua vs Wilder depende da luta de Zhilei Zhang

Se Wilder derrotar Zhilei Zhang em 1º de junho, isso desencadearia uma batalha potencial entre Wilder e Joshua em Setembro. E o local que está sendo falado é Estádio de Wembley em Londres.

Joshua está saindo de uma vitória retumbante por KO Francisco Ngannoue provavelmente esperará até setembro antes de iniciar outra luta.

Joshua e Wilder lutando em Wembley seriam um espetáculo e tanto, que se tornou a norma para os melhores lutadores nos últimos anos.