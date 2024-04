Arizona Coyotes forçados a se mudar após o jogo final ‘comovente’ no deserto

Tele Coiotes do Arizona‘A realocação iminente é uma das principais notícias do esporte norte-americano no momento. Quando o acordo proposto tendo o Coiotes para Cidade do Lago Salgado for oficializado, marcará a primeira realocação de um NHL franquia em quase 15 anos – e com a conclusão da temporada regular de 2023/24 na noite de quarta-feira, o Coiotes‘ movimento pode ser confirmado até o final desta semana.

Isso encerra um capítulo triste na história da franquia, que começou com tantas promessas, mas acabou sendo desfeito pela propriedade instável, que se refletiu no inconsistente produto no gelo dos Coyotes.

Por que os Coiotes estão se movendo?

Os próprios Coyotes já foram uma franquia realocada, tendo se mudado para o Fénix área de Winnipeg em 1996. Inicialmente, os Coyotes eram um time relativamente bem-sucedido – eles jogavam no centro de Phoenix, no que hoje é conhecido como Centro de Pegadae eles se qualificaram para o Eliminatórias da Copa Stanley em cinco de suas primeiras seis temporadas.

No entanto, o Footprint Center (então conhecido como Arena América Oeste) não foi construído para o hóquei; foi construído para NBAdo Phoenix Suns e os Coyotes procuraram suas próprias instalações nos subúrbios. A franquia mudou para Glendalelocalizado a oeste de Phoenix, em 2003 – o que coincidiu com uma crise na sorte do time.

Entre 2003 e 2024, os Coyotes fariam apenas quatro viagens de volta aos playoffs e nunca ganhou a Copa Stanley. O comparecimento atrasou nas instalações de Glendale (agora conhecida como Arena Diamante do Deserto), e o dono do time faliu em 2009, forçando a NHL a assumir o controle do time.

Grupos de futuros proprietários não conseguiram construir uma nova arena depois que o time deixou Glendale em 2022, o que levou o time a jogar com 4.600 lugares Arena Mullett no campus de Universidade Estadual do Arizona – uma solução que a NHL considerou insustentável. Depois que os eleitores rejeitaram o plano dos Coyotes de construir um distrito de entretenimento de US$ 2 bilhões em um subúrbio ao leste de Phoenix no ano passado, parecia apenas uma questão de tempo até que a franquia deixasse o mercado. Vale do Sol.

Terminando com uma vitória

O último jogo dos Coyotes em Arizona – por enquanto – foi memorável, pois eles derrotaram o Lubrificadores de Edmonton 5-2 diante de uma multidão lotada na Mullett Arena na noite de quarta-feira.

O Arizona terminou a temporada 2023/24 com 77 pontos – não o suficiente para chegar aos playoffs, mas o suficiente para demonstrar que seu jovem talento pode retornar à disputa nas próximas temporadas. Infelizmente para os fãs dos Coyotes, nas próximas temporadas o time competirá em Utácapital.

Locutor e ex-jogador do Coyotes Tyson Nash resumiu os sentimentos de muitos fãs quando disse que era “absolutamente angustiante e doloroso” que a franquia estivesse em movimento – o primeiro movimento desse tipo na NHL desde o Atlanta Thrashers tornou-se o novo Jatos Winnipeg em 2011.