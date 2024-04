BKFC KnuckleMania 4 transmissão ao vivo on-line

A transmissão ao vivo do BKFC KnuckleMania 4 apresenta toda a ação inicial do card de luta Perry vs. Alves na noite de sábado no Peacock Theatre em Los Angeles, Califórnia.

Esta parte do card está prevista para começar às 21h ET e contará com as três partidas a seguir acima:

Vinny Familiar vs. Fernando González

Tommy Aaron x Richard Brooks

Keith Richardson x Cody Vidal

O card principal do BKFC KnuckleMania 4 começará abaixo às 22h ET. Contará com dois veteranos do UFC, Mike Perry e Thiago Alves, que também estão invictos até o momento em suas passagens pelo BKFC. O preço deste pay-per-view será de US$ 29,99.

A programação principal do card para este evento BKFC KnuckleMania 4 está abaixo:

Mike Perry x Thiago Alves

Mick Terrill x Lorenzo Hunt

Ben Rothwell x Todd Duffee

Alfredo Angulo x Jeremias Riggs

Crystal Pittman x Sydney Smith

Evgeny Kurdanov x Julian Lane

David Diaz x Shane Jordan

Andrew Angelcor x Ruben Warr

Daniel Álvarez vs. Victor Rosas