Borussia Dortmund vence o Atlético de Madrid em suspense e garante vaga nas semifinais

Borussia Dortmund chegou à primeira semifinal da Liga dos Campeões em 11 anos, depois de um segundo tempo cheio de gols ter sido derrotado Atletico Madrid 4-2 na terça-feira (5-4 no total).

Superar a desvantagem de 2-1 da primeira mão foi visto como uma tarefa longe demais para a actual equipa do Borussia Dortmund, especialmente depois da péssima exibição na primeira mão frente ao Atlético de Madrid.

Marcar dois gols contra uma equipe treinada por Diego Simeone não é fácil, com equipas muito melhores do que o Dortmund a tentarem e a falharem.

É certo que a actual iteração de Los Colchoneros não é tão temida ou eficaz como Equipes anteriores de Simeonemas continuam a perturbar as probabilidades na Europa.

O Dortmund, porém, teve um objectivo claro na noite de terça-feira e começou de forma brilhante. O primeiro gol saiu aos 34 minutos, com Julian Brandt dando esperança aos anfitriões na eliminatória.

ANJO RIVEROMARCA

Mats Hummels é conhecido há muito tempo por sua habilidade de passe, e seu passe para a área do Atleti foi acertado com a precisão de um míssil ao acertar os pés de Brandt em uma posição perigosa.

O internacional alemão chutou a bola para o canto inferior da rede de um ângulo apertado, dando esperança ao Dortmund.

Foi esse golpe que surpreendeu a defesa do Atleti e eles tiveram uma pequena queda antes do intervalo.

Simeone esperava que os seus pupilos chegassem ao intervalo em 1-0, mas isso não foi possível, já que a irreprimível equipa do Dortmund aumentou a vantagem e colocou o resultado agregado em 3-2.

Defensor emprestado Ian Maatsen rompeu as linhas a partir da sua posição de lateral-esquerdo, colocando a defesa espanhola em desvantagem, antes de desferir um poderoso remate através do corpo de Jan Oblak e no canto inferior do gol.

Foi um golo esplêndido e nada mais do que o Dortmund merecia pela abordagem inicial à primeira parte.

O Atlético de Madrid teve um início rápido no segundo tempo

Por mais entusiasmado que estivesse o Westfalenstadion na primeira parte, o Atlético de Madrid conseguiu silenciá-los com um início de segunda parte brilhante.

Se A oportunidade perdida de Álvaro Morata no início do jogo, o 0-0 foi um momento potencialmente decisivo, Gol contra de Hummels parecia que poderia ser igualmente importante.

Pressionado pelo Atlético, Hummels estava totalmente fora de forma para receber uma bola na área e inadvertidamente a colocou em sua própria rede enquanto tentava limpar suas linhas.

Anjo Correa em seguida, fez o 2 a 2 com um chute poderoso de perto. A bola sobrou para ele dentro da área e ele não errou.

Bernd ThissenPA

O Atlético de Madrid conseguiu desfazer os danos causados ​​nos primeiros 45 minutos, embora o drama não tenha terminado aí.

O caos estava ocorrendo em todos os lugares que você olhava na Liga dos Campeões na terça-feira, e o Dortmund estava mais do que fazendo a sua parte.

Aos 71 minutos Marcel Sabitzer fez um cruzamento perfeito para Niclas Fullkrug, que cabeceou para a rede através da trave.

Os adeptos mal tiveram oportunidade de recuperar o fôlego e houve outro golo do Dortmund, desta vez com Sabitzer o artilheiro.

Apenas dois minutos depois de receber uma assistência, o ex-meio-campista do Manchester United foi o primeiro a recuperar dentro da área e colocou a bola na rede, fazendo o 4-2 na noite e o 5-4 no total.

O Dortmund conseguiu manter a liderança e garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde que chegou à final em 2013.