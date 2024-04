Britney Spears chega a um acordo confidencial com seu pai, marcando o fim da saga da tutela

Britney Spears e Jamie Spears finalmente encerraram sua batalha legal sobre a tutela que deu a Jamie o controle da vida de Britney. Depois de mais de dois anos desde o fim da tutela, os dois resolveram a disputa sobre honorários advocatícios relacionados à batalha contenciosa.

O acordo, alcançado no Tribunal Superior de Los Angeles na quinta-feira, 25 de abril, foi confirmado pelos advogados de ambas as partes. O valor exato do acordo permanece confidencial, mas marca um passo significativo em direção ao encerramento para Britney.

Britney Spears totalmente sem filtros ao revelar a postagem de ‘Good Morning’

Seu advogado, Mathew S. Rosengart, expressou que o término da tutela em novembro de 2021, e agora o acordo, realmente concederam a Britney a liberdade que ela tanto desejava. Ele declarou: “Como ela desejava, sua liberdade agora inclui que ela não precisará mais comparecer ou se envolver em tribunais ou se envolver em processos judiciais neste assunto.”

Rosengart também enfatizou a importância das vitórias de Britney no caso, dizendo: “Britney Spears venceu quando o tribunal suspendeu seu pai, e Britney Spears venceu quando seus direitos fundamentais e liberdades civis foram restaurados”. Estas palavras refletem o imenso impacto da batalha legal na vida de Britney e na sua busca por autonomia.

O advogado de Spears declara que sua “liberdade agora está completa”

Enquanto isso, o advogado de Jamie, Alex Weingarten, confirmou que o acordo resolve todas as disputas pendentes entre as duas partes. No entanto, ele se absteve de divulgar quaisquer detalhes devido à natureza confidencial do acordo.

A resolução desta disputa legal de longa data é um alívio para Britney, que tem expressado seu desejo de deixar a tutela e os desafios legais associados. É um marco significativo em sua jornada para recuperar o controle sobre sua vida e decisões.

À luz deste desenvolvimento, é evidente que Britney está pronta para abraçar um novo capítulo em sua vida. A resolução da disputa legal abre caminho para que ela se concentre em seu bem-estar e persiga suas paixões sem ser sobrecarregada por batalhas legais em curso.

A imagem de Britney Spears em Los Angeles no sábado, 29 de abril de 2017, serve como um lembrete de sua resiliência e determinação diante das adversidades. À medida que ela continua a navegar nesta nova fase da sua vida, fica claro que ela está preparada para prosperar e florescer nos seus próprios termos.