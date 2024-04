Britney Spears está ‘completamente disfuncional’ e corre o risco de falir

Britney Spears está em “sério perigo” tanto na frente mental quanto financeira e está se saindo muito pior do que estava sob a tutela… fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ.

Disseram-nos que as poucas pessoas que permanecem na vida de Britney dizem que ela estava muito melhor quando estava sob tutela. Como disse uma fonte: “Ela tinha muita liberdade na tutela e as restrições existiam para protegê-la.

Disseram-nos que Britney tem gastado uma fortuna e corre o risco real de falir. Nossas fontes dizem que ela está indo para a Polinésia Francesa, hospedado no Brando, e gastando perto de um milhão de dólares em cada viagem entre jatos particulares, hotéis, funcionários, etc. Ela vai todo mês ou dois. Disseram-nos que ela também vai ao Havaí quase todo mês sozinha, pegando um jato particular, ficando na suíte presidencial do Four Seasons e gastando uma viagem de US $ 350 mil.