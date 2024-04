Brittany Mahomes: ‘Oh cara, eu o amo’

Brittany Mahomes28 anos, recentemente compartilhou seu carinho pelo marido,Patrick Mahomes, também de 28 anos, com uma postagem emocionante nas redes sociais. O casal compareceu ao Inter Miami vs. Sporting Kansas City partida de futebol no dia 13 de abril às Estádio Ponta de Flecha em Kansas City, MO, onde Patrick assumiu o papel de fotógrafo entusiasmado de sua esposa.

O vídeo republicado por Brittany, inicialmente compartilhado por Conversa de chefes e creditado ao repórter esportivo PJ Verde, mostra Patrick tirando fotos com um telefone rosa. Ele é visto ajustando os ângulos diligentemente como Bretanha posa com um amigo em campo antes do início da partida. O clipe captura um momento sincero do Chefes de Kansas City quarterback agachado e em pé para capturar o chute perfeito, mostrando sua dedicação em tornar o momento memorável para Brittany.

Após a sessão de fotos improvisada, Brittany abordou Patrick para ver os resultados de seus esforços, mais tarde expressando seu amor e diversão com o vídeo com a legenda “Oh cara, eu o amo .”

Patrick Mahomes se torna fotógrafo da BretanhaInstagram

A dupla também demonstrou espírito de equipe, vestindo cores que apoiam Sporting Kansas City, embora o time tenha sofrido uma derrota por 2-3 naquele dia. Patrick optou por uma camisa do time azul marinho combinada com jeans desgastados e tênis branco, enquanto Brittany parecia elegante em uma camiseta branca cortada com listras marinho e calças de combate brancas.

Patrick e Brittany Mahomes combinam tempo em família com evento de futebol repleto de estrelas

No início do dia, o casal poderoso foi visto chegando de mãos dadas ao estádio. Um vídeo postado por Inter Miami capturou Patrick recebendo uma recepção calorosa, incluindo uma saudação da lenda do futebol Lionel Messi.

A presença deles na partida de futebol fez parte de um fim de semana repleto de família. Brittany compartilhou vislumbres de seus filhos, Sterling Skye3 e Bronze, 16 meses, aproveitando um dia em um santuário de vida selvagem. Os vídeos e fotos incluíam momentos comoventes de Sterling encontrando timidamente um pinguim e os irmãos observando elefantes e gorilas.

Patrick e Brittany Mahomes fazem uma entrada estilosa para assistir Lionel Messi e Inter MiamiTwitter

Brittany também postou um momento sereno do dia anterior mostrando Sterling e amigos em um lago, observando peixes nadando – um momento familiar simples, mas lindo.

continuam a compartilhar sua jornada, equilibrando suas movimentadas vidas públicas com um precioso tempo para a família, tornando-se ainda mais queridos pelos fãs dentro e fora do campo.