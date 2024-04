Cabeçada de Kimmich faz Bayern de Munique ultrapassar o Arsenal e chegar às semifinais da Liga dos Campeões

A forte exibição no segundo tempo de Bayern de Munique comprovou a diferença, com Cabeceamento de Joshua Kimmich suficiente para liderar o lado alemão Arsenal 1-0 (3-2 no total) e nas semifinais da Liga dos Campeões.

A eliminatória estava em jogo depois do emocionante empate em 2 a 2 com os Emirados na semana passada. No entanto, a segunda mão não conseguiu criar o mesmo tipo de fogos de artifício, com os gigantes ingleses nunca parecendo realmente marcar um gol no que era um noite decepcionante para os homens de Mikel Arteta

Ambas as equipes pareciam afiadas no portão. Primeiro, Harry Kane girou na borda da área antes de disparar um chute bem longe da marca. O Arsenal respondeu logo depois, com Gabriel Martinelli desviando um chute que apenas saiu de longe.

Bruna CristianePA

A partir daí, as duas equipes desfrutaram de períodos de posse de bola, embora nenhuma delas tenha conseguido criar muitas chances claras. O Arsenal chegou mais perto quando O passe perfurado de Martin Odegaard encontrou Martinelli, embora ele tenha enviado seu tiro direto para uma espera Manuel Neuer.

A sensação de nervosismo na partida só aumentou quando o Bayern tentou fazer um lançamento enquanto todo o time do Arsenal recebia instruções de Arteta durante uma paralisação do jogo, com nenhum dos lados particularmente feliz com o outro.

Pouco mais houve a relatar no resto do tempo, com o empate ainda em equilíbrio aos 45 minutos, com as duas equipes correndo poucos riscos.

Bayern carimba sua autoridade no segundo tempo

O Bayern não perdeu tempo em aumentar a temperatura após o reinício. Naquele que foi seu primeiro empreendimento adiante, O cabeceamento de Leon Goretzka saiu da trave enquanto Raphael Guerreiro’s rebound foi mexido por David Raya, com uma ajudinha do post.

A equipa alemã voltou a estar perto, desta vez num contra-ataque. Jamal Musiala comecei as coisas e escolhi Guerreiro, e enquanto seu passe para Kane era um pouco forte demais, Gabriel quase conseguiu enfiá-lo na própria rede.

ANNA SZILAGYIEFE

Com o Bayern firmemente no controle, um golo parecia inevitável e finalmente surgiu aos 63 minutos. Guerreiro’s cross conheci o chefe de uma corrida Kimmichque passou por um indefeso Raya enquanto a defesa do Arsenal estava parada.

Apesar de estar a perder por um golo, o Arsenal teve dificuldade em responder enquanto a equipa da casa controlava o jogo. Gabriel Jesus conseguiu atirar a quilômetros de distância de perto depois de ser atacado por Arroz Declanembora a bandeira de impedimento tenha subido.

Foi o único momento real de tensão para o Bayern no segundo tempo, com a equipe alemã garantindo sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, juntando-se ao Paris Saint-Germain e ao Borussia Dortmund, também da Bundesliga.