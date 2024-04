Caitlin Clark está se adaptando à vida na WNBA, tenta mantê-la divertida mesmo com um segurança protegendo-a

Caitlin Clark está pronta para o WNBAmas isso não significa que o ajuste à sua nova vida não tenha sido algo para se trabalhar.

A primeira escolha geral do Rascunho WNBA 2024, juntou-se a seus companheiros de equipe do Indiana Fever no campo de treinamento pela primeira vez. Ela fez treinos e sentiu as coisas em sua nova vida profissional no basquete, da qual ela diz estar feliz por fazer parte e que inclui até um guarda de segurança pessoal.

“Steve me segue… ali no canto”, brincou Clark durante sua coletiva de imprensa no domingo, após o treino. “Não mexa com Steve.” Não que ela não conheça guarda-costas, era comum ela ter um no final da carreira universitária, mas ainda assim as coisas não são as mesmas para ela agora, dentro e fora das quadras.

“É definitivamente diferente, mas é isso que você espera quando inicia um novo capítulo em sua vida”, disse Clark sobre o assunto. “É um relógio rápido, mas acho que todos vocês sabem que é assim que gosto de jogar, então acho que combina muito bem com o meu jogo. É um ritmo acelerado, muito mais rápido que a faculdade e você tem que aprender mais rápido porque você tem que se concentrar na sexta-feira.”

Caitlin Clark se concentra no basquete depois de completar outras tarefas

A ex-estrela de Iowa tinha alguns compromissos fora da quadra que precisava cumprir antes e depois do recrutamento.

Ela fez uma aparição “Sábado à noite ao vivo”, assinou contrato de calçados com a Nike, além de fazer diversas aparições públicas como parte de sua agenda. Caitlin Clark ainda disse que não teve tempo de instalá-la PlayStation 5 e agora ela pode voltar a jogar basquete.

“Ainda tenho 22 anos e estou tentando navegar pela vida e tentando aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer e ainda me divertir. também estou fora da quadra”, disse Clark.

The Fever inicia sua pré-temporada fora de casa na sexta-feira contra o Asas de Dallasenquanto Caitlin Clark busca reverter uma franquia que acumula sete temporadas consecutivas de derrotas.