O técnico do Minnesota, Chris Finch, sofre uma ruptura na rótula… após colidir com seu jogador Mike Conley!

Tele Os Timberwolves de Minnesota devem estar em modo de festa completo após a limpeza do Fênix Sóis (4-0) na primeira rodada do Eliminatórias da NBA depois de vencer os dois jogos no Arizona. Mas um dos seus principais membros terá que ir ao hospital. Não é um jogador, mas Chris Finchseu treinador e um dos melhores da liga, sofreu uma grave lesão no joelho durante o jogo 4 da série da maneira mais inesperada.

Finch estava na linha lateral do Footprint Center dando ordens aos seus jogadores. Faltando apenas alguns minutos para o final do quarto período, seu armador e principal defensor Mike Conley correu para a linha lateral sem conseguir parar a tempo. Finch estava no caminho e Conley bateu com o joelho e caiu no chão.

O técnico do Minnesota, Chris Finch, sai com lesão no joelho

Iria de um golpe bobo para o pior. Ele foi tratado e enquanto Micah Nori assumia o comando Lobos de madeira, uma grave lesão no joelho foi confirmada para o técnico de Ohio. Uma ruptura no tendão da patela direita, uma lesão que requer cirurgia e vários meses de folga. Ele poderia até chegar entre as rodadas e liderar seu time da maneira que pudesse.

“Ele está de bom humor e os caras estão de bom humor”, confirmou Nori depois que Finch sentou-se perto enquanto os Wolves conquistavam uma vaga nas semifinais da Conferência Oeste. Um grande passo para uma equipa que tem no seu treinador um dos seus principais jogadores. Começa na defesa e leva ao sensacional Antonio Eduardo.

Edwards e Finch cresceram juntos e esse é um dos segredos. “Minha relação com o treinador está cada vez melhor e temos confiado mais um no outro desde os últimos Playoffs”, disse ‘Ant’. Eles continuam a crescer, mesmo que o treinador tenha que passar por uma cirurgia após uma lesão grave.