Taylor Swift ameaça disco dos Beatles com álbum Tortured Poets Department

Acantora americana Taylor SwiftO novo álbum do grupo, chamado ‘Tortured Poets Department’, faz uma estreia histórica no número 1 na parada de vendas da Billboard 200, quebrando recordes musicais como um dos artistas com mais álbuns na parada, perdendo apenas para os Beatles.

O conjunto é lançado com a maior semana de streaming de um álbum e marca seu 14º lugar em primeiro lugar, empatando-a com o maior número entre os artistas solo.

Taylor Swift continua a ser um fenômeno

Esses números surpreendentes marcam a maior semana de streaming de álbuns da história, a segunda maior semana para um álbum (pelo total de unidades equivalentes de álbuns ganhas) desde que a Billboard 200 começou a medir por unidades em dezembro de 2014, a terceira maior semana de vendas (pelas vendas tradicionais de álbuns). na era moderna (desde que Luminate começou a monitorar as vendas eletronicamente em 1991) e a maior semana de vendas de um álbum de vinil na era moderna.

A parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos EUA de acordo com o consumo multimétrico medido em unidades de álbum equivalentes, compilado pela Luminate. As unidades compreendem vendas de álbuns, álbuns equivalentes em faixas (TEA) e álbuns equivalentes em streaming (SEA).

Cada unidade equivale à venda de um álbum, ou 10 faixas individuais vendidas de um álbum, ou 3.750 streams oficiais de áudio e vídeo sob demanda com publicidade, ou 1.250 assinaturas pagas geradas por músicas de um álbum. O novo gráfico datado de 4 de maio de 2024 será publicado na íntegra no site da Billboard em 30 de abril.

Do total de unidades da primeira semana do The Tortured Poets Department de 2,61 milhões, as vendas de álbuns compreendem 1,9 bilhão (um número reforçado por sua disponibilidade em mais de 20 versões diferentes do álbum), as unidades SEA compreendem 683.000 (o que equivale a 891,37 milhões de streams oficiais sob demanda). ) das 31 músicas do conjunto, em sua edição deluxe) e unidades TEA totalizam 14 mil (todos os valores são arredondados).

Com 1,9 bilhão de unidades vendidas, The Tortured Poets Department instantaneamente se torna o álbum mais vendido de 2024 até agora neste ano. O segundo álbum mais vendido, contando as vendas semanais de janeiro até o presente, é Beyoncé‘s Cowboy Carter, com 228 mil cópias vendidas no total.

Rápido anunciou o álbum durante o Grammy Awards em 4 de fevereiro e sua loja oficial começou a aceitar pré-encomendas do projeto no mesmo dia. O set foi lançado no dia 19 de abril, junto com seu primeiro single, “Fortnight”, com participação de Post Malone.

The Tortured Poets Department (abreviado como TTPD) foi inicialmente lançado à meia-noite ET de 19 de abril como um álbum digital padrão de 16 músicas para download, bem como uma variedade de configurações físicas de 17 músicas (mais detalhes sobre as diferentes versões posteriormente nesta história .)