Chiefs enfrentam evento bizarro ao encontrar um time da NFL pela primeira vez em 100 anos

CCom seu quarterback recordista e estrela pop namorando o tight end, o Kansas City Chiefs foi a versão dos Beatles da NFL na última temporada.

Nesta temporada, Patrick Mahomes, Travis Kelce e os Chiefs estarão tão perto de igualar o “Oito Dias por Semana” dos Beatles quanto qualquer time da NFL em quase 100 anos.

Junto com os tradicionais jogos de domingo, Kansas City também terá jogos nesta temporada nas segundas, quartas, quintas, sextas e sábados sob o recém-lançado agendar – uma ocorrência estranha que aconteceu apenas uma vez na NFL.

Os Chiefs serão o primeiro time desde o New York Yankees de 1927 – a versão do futebol, não a versão com Babe Ruth e Lou Gehrig que dominaram o campo de beisebol – a jogar seis dias da semana em uma única temporada. Os NFL Yankees sob o comando do técnico Ralph Scott tiveram um recorde de 7-8-1 naquela temporada com uma escalação que apresentava o Hall da Fama Red Grange e jogava todos os dias, exceto segunda-feira.

O aumento dos pacotes de televisão e das janelas de transmissão deram a uma das franquias de maior destaque da NFL uma programação incomum, com um máximo de 11 jogos a serem disputados aos domingos, com pelo menos dois deles no horário nobre.

Os Chiefs abrirão a temporada em casa na noite de quinta-feira contra o Baltimore Ravens, no dia 5 de setembro, no local tradicional dos atuais campeões. Eles também jogarão duas vezes nas noites de segunda-feira (7 de outubro contra New Orleans e 4 de novembro contra Tampa Bay) e depois foram marcados para duas das janelas de transmissão mais recentes para preencher alguns outros dias da semana.

Kansas City receberá o Las Vegas Raiders no segundo jogo anual da Black Friday no Amazon Prime Video em 29 de novembro e foi escolhido para o jogo duplo do dia de Natal na Netflix para um jogo de quarta-feira em Pittsburgh. Os times que jogavam no Natal da Semana 17 tiveram jogos de sábado na Semana 16 para descansar adequadamente, com Kansas City recebendo Houston naquele dia.

Isso dá aos Chiefs jogos agendados para todos os dias da semana, exceto terça-feira.

Os outros três times que jogam no Natal – Pittsburgh, Houston e Baltimore – terão jogos em cinco dias da semana, perdendo apenas terça e sexta. O único outro time a fazer isso na NFL moderna foi o Philadelphia Eagles em 2021, quando disputou um jogo de terça-feira adiado por causa do COVID, junto com jogos programados daquela temporada para domingo, segunda, quinta e sábado.

Descansar

O atual campeão da NFC, San Francisco 49ers, encontra-se em desvantagem quando se trata de descanso.

Os Niners enfrentarão quatro times que estão saindo de suas semanas de folga, o maior empate em uma temporada desde que os despedimentos retornaram à NFL em 1990, de acordo com pesquisa da ESPN. Indianápolis enfrenta três times que estão se despedindo.

Os 49ers terão 22 dias de descanso a menos que seus adversários nesta temporada, empatados pela terceira maior diferença desde o início do formato de oito divisões em 2002, segundo a ESPN. Eles jogarão contra Dallas, Kansas City, Buffalo e Seattle após a despedida desses times, mas San Francisco terá alguns dias extras antes da revanche do Super Bowl com os Chiefs na semana 7, graças a um jogo na noite de quinta-feira na semana anterior.

Os Ravens estão no outro extremo da equação, com 16 dias de folga a mais do que seus oponentes, o recorde da liga, em parte graças aos jogos de quarta e quinta-feira. Esse é o maior número de dias extras de descanso para qualquer equipe desde 2002, segundo a ESPN.

A Nova Inglaterra está empatada com a segunda melhor disparidade de descanso nesse período, com 13 dias extras de folga.

Ao todo, 14 times jogarão vários jogos nesta temporada com quatro dias de folga ou menos, graças ao jogo da Black Friday, aos dois jogos de quarta-feira para o Natal deste ano e às mudanças nas regras implementadas na temporada passada para permitir que os times joguem várias quintas-feiras à noite. jogos de semana curta.

Isso inclui Dallas e o New York Giants, que jogarão dois jogos nas quintas-feiras, com um jogo noturno da semana 4 e um jogo de Ação de Graças. Esta é apenas a terceira vez na história da NFL que times jogam duas vezes na quinta-feira em uma temporada. Detroit e Green Bay fizeram isso na temporada passada e os Chicago Bears e Cardinals fizeram isso em 1926.

Novato QBS

Caleb Williams poderia ter a chance de enfrentar os outros dois quarterbacks novatos que o Chicago Bears passou para escolher Williams em primeiro lugar no geral.

Os Bears enfrentam a escolha número 2, Jayden Daniels e Washington, em 27 de outubro e, em seguida, recebem a escolha número 3, Drake Maye e New England, duas semanas depois.

Houve apenas cinco vezes na era do draft comum em que os zagueiros escolhidos com as duas primeiras escolhas se encontraram como novatos, com a escolha número 1, Bryce Young, superando a escolha número 2, CJ Stroud, na temporada passada.

A escolha número 2, Zach Wilson, venceu Trevor Lawrence em 2021, a escolha número 2, Marcus Mariota, derrotou Jameis Winston em 2015, a escolha número 1, Peyton Manning, superou Ryan Leaf em 1998, e a escolha número 2, Rick Mirer, derrotou Drew Bledsoe em 1993.

Os Bears também têm dois jogos agendados contra os Vikings, que escolheram JJ McCarthy em 10º lugar geral no mês passado. Isso dá a Williams a chance de estabelecer o recorde comum da era do draft para a maioria das partidas contra um colega novato QB. Mac Jones fez isso quatro vezes pela Nova Inglaterra em 2021.

Passageiros frequentes

A primeira temporada de Jim Harbaugh como técnico do Los Angeles Chargers contará com bastante tempo no avião.

Os Chargers estão programados para viajar 26.803 milhas, o recorde da NFL, nesta temporada, de acordo com Bookies (ponto) com, graças em parte a cinco viagens ao fuso horário do Leste e nove jogos de estrada no geral, com equipes da NFC ganhando o jogo extra em casa nesta temporada.

As outras equipes de viagens pesadas nesta temporada são Miami, Seattle e Nova Inglaterra, com todas essas equipes programadas para viajar pelo menos 25.000 milhas. Cinco times têm menos de 13.000 milhas de viagem, com Washington definido para 10.550 milhas, o mínimo da liga. As outras equipes de baixo deslocamento são Cincinnati, Indianápolis, Pittsburgh e Atlanta.