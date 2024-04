O valor de Bronny James NIL despenca após seu decepcionante primeiro ano na USC

Bsendo filho de LeBron James e tentando seguir os passos de seu pai na NBA não foi uma tarefa fácil para Bronny James; com o calouro da USC tendo uma primeira temporada difícil no basquete universitário depois de postar números ruins.

Bronny James ganha novo visual antes do Draft da NBA

É entendido que o potencial de Bronny James foi de alguma forma afetado pela parada cardíaca que sofreu em 24 de julho do ano passado, já que ele não foi o mesmo depois e calculou a média 40,8 pontos, 2,1 assistências, 2,8 rebotes e 0,8 roubos de bola em 19,4 minutos por jogo em sua primeira temporada na USC com 36,6% de arremessos de campo e 26,7% de 3.

Contudo, não só foi seu potencial em campo dizimado por sua decepcionante temporada de calouro na USCmas no início da temporada universitária, seu nome, imagem e valor de probabilidade (NIL) chegaram a impressionantes US$ 5,9 milhões depois de assinar acordos massivos com marcas como Nike, Beats by Dre, entre outras.

Depois de sua temporada nada assombrosa na USC, seu valor NIL caiu para US$ 3,7 milhões após o final da campanha universitária de 2023/24, de acordo com ON3 Elite. Bronny James foi superado por Shedeur Sanders como o atleta universitário mais valioso, com a avaliação QB NIL do Colorado Buffaloes em US$ 4,6 milhões.

James também ficou em segundo lugar com a ginasta e influenciadora da LSU Olivia Dunne, com US$ 3,7 milhões.

Bronny James será convocado?

Ainda faltam dois meses para o Draft da NBA de 2024 e, com base em relatórios, Bronny planeja testar as águas no processo de pré-draft para descobrir como as equipes da NBA valorizam seu talento. Muitos olheiros não estavam convencidos de sua capacidade de se tornar profissional em 2024, após seu primeiro ano de altos e baixos na USC, mas o desejo de LeBron de jogar uma temporada com seu filho – no Lakers ou em outro lugar – é de conhecimento público há muito tempo.

Se Bronny não seguir o caminho da NBA, ele terá que decidir para qual escola se transferir no próximo ano. Um suposto destino é a Universidade de Duquesne por causa da ligação de LeBron com seu treinador, mas ele não terá escassez de pretendentes.