Caleb Williams envia mensagem enfática à nova arma secreta do Bears

EUnuma liga onde o poder de fogo ofensivo muitas vezes rouba os holofotes, o Ursos de Chicago estão dando um novo tom com sua escolha principal, Calebe Williams. Seguindo a seleção do apostador Tory Taylor vindo de Iowa, Williams não perdeu tempo em expressar sua confiança no potencial ofensivo dos Bears.

Williams, a escolha geral nº 1 no Draft da NFL de 2024, procurou Taylor com uma mensagem alegre, garantindo-lhe tarefas mínimas de punting no ataque renovado de Chicago. “Ei, você não vai apostar muito aqui.” Willians brincou, de acordo com fontes citadas pelo The Athletic.

Caleb Williams e sua namorada chamam a atenção durante a noite do draft da NFL

O arsenal ofensivo dos Bears ostenta o talento de um receptor veterano Keenan Allen, adquirido por meio de negociação com os Chargers e destaque de novato Roma Odunze, selecionado em nono lugar geral de Washington. Se as garantias de Williams forem verdadeiras, Taylor poderá ver uma mudança significativa em seu papel em campo.

Para Taylor, acostumado a arcar com uma pesada carga de trabalho de punting durante sua gestão em Iowa, a perspectiva de menos punts significa um afastamento de seus dias de faculdade. O nativo de Melbourne, com 1,80 metro de altura e 231 libras, ganhou reconhecimento como a “arma secreta” de Iowa devido às suas prolíficas performances de punting em meio a um ataque de baixo desempenho.

Durante a temporada universitária de 2023, Taylor liderou o país em tentativas de punt (93) e total de jardas de punt (4.479), com média impressionante de 48,2 jardas por punt. Apesar de suas contribuições estelares, o ataque de Iowa teve dificuldades, ficando em último lugar em jardas por jogo.

Os apostadores geralmente não chegam tão alto no draft

A decisão dos Bears de draftar Taylor com a escolha nº 122 marca um afastamento das estratégias convencionais de draft, elevando um apostador a uma posição notável no draft. Esta mudança remonta à seleção de Mitch Wishnowsky pelo San Francisco 49ers para o 110º lugar geral no draft de 2019, destacando o valor atribuído ao talento das equipes especiais.

Enquanto isso, Williams, o muito elogiado quarterback da USC, entra na NFL com grandes expectativas após uma temporada sênior de destaque. Com 3.633 jardas, 30 touchdowns e apenas cinco interceptações em 12 jogos, Williams mostrou sua habilidade, ganhando uma classificação de quarterback de 170,1.

Enquanto Williams e Taylor unem forças em Chicago, o ataque dos Bears está pronto para um renascimento sob a orientação de seu dinâmico craque. Com a liderança de Williams e a precisão de Taylor em equipes especiais, os Bears pretendem inaugurar uma nova era de domínio ofensivo na Windy City.