Casa de Tekashi 6ix9ine na Flórida atingida por agentes do IRS, carros apreendidos

Tekashi6ix9ine parece ter enfrentado mais problemas legais aqui nos Estados Unidos – porque soubemos que agentes federais foram até sua casa na Flórida… e fugiram com seus carros.

O Gabinete do Xerife de Palm Beach disse ao TMZ que eles foram enviados para a casa de Tekashi em Lake Worth, Flórida, na quarta-feira, para ajudar os agentes do IRS conduzindo uma operação lá. O PBSO não nos deu mais informações sobre a natureza exata da operação, mas há algumas pistas bastante claras.

De acordo com fotos/vídeos obtidos pelo TMZ da visita – na qual o próprio Tekashi não estava em casa, confirmamos – parece que os agentes estavam lá para apreender suas coisas.

Testemunhas nos disseram que esses agentes acabaram confiscando vários itens da casa de Tekashi – onde outras pessoas podiam ser vistas conversando com os agentes do lado de fora – e parece que eles também rebocaram alguns dos veículos da propriedade.

Fomos informados de que vários carros dele foram rebocados, mas obtivemos fotos de pelo menos dois que parecem ter sido apreendidos. Você pode até ver que eles têm o nome dele ali mesmo em um adesivo no para-brisa de uma das atrações.

Em termos do que exatamente se trata, ainda não está claro. Claro, o fato de o IRS estar na mistura – você tem que imaginar que está relacionado aos impostos… mas o IRS ainda não nos respondeu.

Em termos de onde Tekashi está agora – bem, você deve se lembrar… ele está lidando com Problemas legais na República Dominicana, onde tem passado muito tempo ultimamente. Estamos ouvindo de fontes com conhecimento direto que ele ainda está na República Democrática do Congo e não nos EUA