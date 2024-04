Donald Trump detido por desacato no caso Hush Money, juiz ameaça prisão

O ex-Prez recebeu algumas sanções na terça-feira em Nova York, onde um tribunal impôs uma multa de US$ 9.000 – mil para cada violação da ordem de silêncio emitida neste caso, que exige que todos calem a boca e não façam declarações públicas. .. incluindo DT.

O juiz teria dito… “Embora US$ 1.000 possam ser suficientes na maioria dos casos para proteger a dignidade do sistema judicial… infelizmente não alcançará o resultado desejado nos casos em que o infrator pode facilmente pagar tal multa.”

Só quero dizer que o serviço secreto de Trump deve ser o cara que mais trabalha no planeta. Não consigo imaginar o stress envolvido em manter Trump seguro nas ruas de Nova Iorque e em todo o lado. Vocês são durões e nós apreciamos vocês 👊 pic.twitter.com/XYpuG9uJVA

Ele acrescentou… “O réu fica avisado de que o Tribunal não tolerará violações intencionais continuadas de suas ordens legais e que, se necessário e apropriado sob as circunstâncias, imporá uma punição encarceratória.”

Tem havido muita especulação sobre como seria logisticamente a perspectiva de Trump ser preso do lado do Serviço Secreto – vendo como ele tem proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, como um ex-POTUS.

Como informamos… o Serviço Secreto diz que está preparado entrar em conflito com DT se a situação for difícil – e embora a possibilidade disso pareça pequena, agora parece um resultado muito realista se Trump não ficar quieto – e conhecendo-o, ele provavelmente não o fará.

A maioria das violações da ordem de silêncio pelas quais Trump foi punido hoje é cortesia de suas reclamações no Truth Social – que muitas vezes recebem capturas de tela e são postadas no X e em outros lugares. O juiz ordenou que as postagens ofensivas fossem retiradas imediatamente por Trump e sua equipe.