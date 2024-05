Pai de Conor McGregor hospitalizado após sofrer ataque cardíaco

Tony McGregoro pai da estrela irlandesa do UFC Conor McGregor, foi hospitalizado na quinta-feira após um ataque cardíaco que exigiu cirurgia. O homem de 64 anos passou pela emergência médica na manhã de quinta-feira e foi prontamente levado à Clínica Hermitage, onde foi submetido a um procedimento para colocação de um stent.

Tony McGregor mais tarde tranquilizou seus seguidores com uma atualização positiva no Instagram, compartilhando uma foto sua em sua cama de hospital, indicando que estava se recuperando.

“Ataque cardíaco pela manhã, stent à tarde, frango agridoce à noite”, escreveu ele na legenda da foto.

“Até mais tarde, otários.”

Conor McGregor chuta saco pesado com a mesma perna que quebrou no UFC

McGregor se preparando para a próxima luta

O incidente ocorre enquanto seu filho se prepara para o tão esperado retorno ao octógono do UFC. McGregor está escalado para enfrentar Michael Chandler no próximo mês, marcando sua primeira luta desde a derrota para Dustin Poirier em julho de 2021.

Esta próxima luta será a manchete UFC 303 em Las Vegas, um evento crucial para McGregor enquanto ele busca restabelecer seu domínio no esporte.

A luta contra Chandler é fundamental para McGregor, pois marca seu retorno após um longo hiato devido a uma perna quebrada sofrida em sua última luta. Chandler, conhecido por seu estilo de luta agressivo e poder de nocaute, promete ser um adversário formidável.

Espera-se que esta partida atraia grande audiência e gere um burburinho significativo na comunidade do MMA.

“Deus abençoe a ciência médica. Deus abençoe meus bolsos, meu patrimônio líquido e, você sabe, poder pagar cuidados do mais alto nível. Tive os melhores cuidados”, McGregor disse.

“Eu sou o ‘Exterminador do Futuro’ agora. Tenho uma haste de titânio que vai até o joelho e desce até o osso, até o tornozelo. É inquebrável, então tenho rédea solta para chutar agora, então estou pronto para ir e Estou animado.

“Desejo e vou trabalhar para acertar esse chute com essa barra de aço na perna contra um adversário e tirá-lo de lá.

“Quero ver uma foto minha no octógono com a perna quebrada, e depois quero ver uma foto minha no octógono com a perna enrolada no pescoço ou na cabeça do meu oponente e colocando-o lado a lado.”