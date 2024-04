Charles Oliveira achou que Arman Tsarukyan foi eliminado na tentativa de estrangulamento de D’Arce no UFC 300

Charles Oliveira esteve perto de estrangular Arman Tsarukyan em diversas ocasiões durante a luta do UFC 300 no último sábado, em Las Vegas, mas o peso leve armênio se esforçou para sair vitorioso por decisão dividida na T-Mobile Arena.

O ex-campeão do UFC disse em entrevista ao Canal Encarada nesta terça-feira que achava que Tsarukyan foi eliminado no terceiro round, quando acertou um estrangulamento D’Arce nos momentos finais da luta de três rounds.

“30 segundos [left], foi apertado, uma das finalizações que mais gosto, o estrangulamento D’Arce”, disse Oliveira. “Achei que ele tivesse saído, por isso fiquei com a língua de fora, brincando, sabe? Mas não sei, faz parte do jogo.”

Seis das 21 finalizações de Oliveira na carreira foram na forma de guilhotina, e ele lamentou não ter conseguido finalizar Tsarukyan com esse golpe na estrofe de abertura.

“Algumas coisas não foram feitas para acontecer”, disse Oliveira. “Guilhotina, não perco essa posição. Arman era um cara super durão. Conectei alguns golpes, tive momentos bons e ruins. Três rounds, três finalizações travadas e o tempo acabou. Não era para ser.”

A luta estava empatada em 19 a 19 nos três placares do round final, e apenas um juiz marcou a favor do talento da Chute Boxe.

“Tive que acabar com ele”, disse Oliveira. “Foi para os juízes, e a decisão é deles, não há nada que possamos fazer. Se você voltar ao primeiro round, verá que tentei finalizar mais e eles marcaram para mim. O segundo foi mais perto e acabei com um triângulo travado, e deram para ele. O terceiro, ele estava por cima, me segurando ali, mas não estava fazendo jiu-jitsu nem nada, e eu terminei com um estrangulamento travado, e eles ainda estão com ele. Não há muito que possamos fazer.”

Oliveira disse que está ansioso para voltar à academia para treinar e se preparar para a próxima luta, mas não tem pressa, deixando para seus empresários Diego Lima e Jorge Patino conversar com a promoção e decidir o próximo passo. “Do Bronx” foi questionado sobre possíveis revanches com Max Holloway e Justin Gaethje, que se enfrentaram pelo título do BMF naquela noite na T-Mobile Arena, e se pergunta se isso é viável agora.

“Não precisamos ficar desesperados [to return]”, disse Oliveira. “Eu quero voltar [to training] O mais breve possível. Claro que uma luta com Max Holloway seria maravilhosa, mas com certeza ele voltará à categoria de peso para lutar pelo título de 145cc. Justin Gaethje machucou o nariz, então temos que pensar [what’s the next move for me].”