Charles Oliveira mira em Conor McGregor após confronto no UFC 300

Aé o Campeonato de luta final se prepara para seu marco UFC 300 evento no próximo fim de semana, ex-campeão dos leves Charles Oliveira não está apenas focado em sua próxima luta contra Arman Tsarukyan mas também em uma potencial mega-luta com Conor McGregor.

No que será uma luta crucial no card principal do UFC 300, Oliveira, atual desafiante do peso leve, vem de uma vitória sensacional. No verão passado às UFC 289Oliveira teve um desempenho dominante, garantindo uma vitória por nocaute no primeiro round sobre Beneil Dariush com golpes de precisão no chão, solidificando sua posição no topo do ranking dos leves.

Conor McGregor anunciou seu retorno ao UFC da maneira mais fria possível

No entanto, as ambições de Oliveira vão além do seu desafio iminente. De acordo com seu treinador principal, Diego Limaem entrevista recente ao Luta de MMAos olhos de Oliveira estão voltados para o confronto dos meio-médios com o notório Conor McGregor.“Seria ótimo lutar contra McGregor“, afirmou Lima Luta de MMA, enfatizando o fascínio profissional e financeiro de tal confronto. Apesar das possíveis implicações para o título, Oliveira e sua equipe estão entusiasmados com a luta contra McGregor, reconhecendo seu significado além dos cinturões de campeonato.

McGregor, ex-campeão de duas divisões, está planejando seu próprio retorno ao octógono neste verão contra Michael Chandlermarcando sua primeira luta desde 2021. Isso prepara o terreno para um possível confronto com Oliveira, desde que ele supere Tsarukyan no UFC 300.

O UFC 300 poderia ser um trampolim para Oliveira em direção a uma luta de grande sucesso com McGregor?

A decisão de Oliveira de lutar contra McGregor também pode influenciar seu caminho rumo à revanche com Islã Makhachev, outro grande candidato na categoria leve. Há rumores de que Makhachev está se preparando para a defesa do título em junho, em UFC 302 contra Dustin Poiriero que poderia atrasar qualquer revanche com Oliveira.

A comunidade do MMA está fervilhando de expectativa UFC 300 abordagens, não apenas para Oliveira x Tsarukyan luta, mas também pelos potenciais efeitos em cascata que poderia ter em confrontos futuros. Uma vitória de Oliveira pode marcar uma das lutas mais aguardadas do UFC história, colocando-o contra Conor McGregor em um blockbuster de meio-médio que chamaria a atenção dos fãs de luta em todo o mundo.