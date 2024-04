Chiefs trocam pela substituição de Travis Kelce em movimento selvagem do Draft da NFL imaginado por especialista

Dapesar de não ter feito muitas jogadas ofensivas na última offseason, o Chefes de Kansas City triunfaram mais uma vez em 2023, vencendo o Super Bowl pela segunda temporada consecutiva.

Com Arroz Rasheea situação está no ar e Travis Kelce completando 35 anos em outubro, os Chiefs precisam continuar atualizando suas armas de captura de passes para manter Patrick Mahomes feliz.

A fim de neutralizar o envelhecimento de Kelce preparando-se para sua eventual saída, o colaborador do NFL.com Tom Blair propôs um Negociação de grande sucesso para Kansas City escolher Brock Bowers no próximo Draft da NFL.

O jogador de 34 anos não pode deixar de ancorar o ataque para sempre, então, neste cenário, Kansas City para de jogar na loteria e se esforça por um legítimo blue-chipper. E sim, isso poderia significar pegar um receptor famoso como Rome Odunze, caso alguém caísse para a 9ª posição, mas seria ainda mais picante para os Chiefs prenderem o tight end Brock Bowers… Além disso, com Kelce ainda produzindo em alto nível , Bowers teria a liberdade de lidar com as dores de crescimento que normalmente atingem os novatos.