Chris Pine em guerra com seu vizinho por causa de árvores de ficus

Chris Pinho está em uma batalha judicial com seu vizinho por causa das raízes que ele criou em Los Angeles – raízes que supostamente estão se infiltrando no quintal dessa mulher… e queremos dizer isso literalmente.

Em seus documentos, Helen diz que estava buscando cerca de US$ 267 mil para resolver isso com Chris – embora estivesse aberta a dar a ele US$ 75 mil por suas próprias queixas, que sua companhia de seguros iria lidar – mas depois que Chris supostamente recusou isso. . ela agora está pedindo muito mais.

Helen diz que agora quer mais de US$ 346 mil – cobrindo o custo total para reparar todos os danos que ela afirma ter sofrido – e danos extras por inflição de sofrimento emocional no valor de US$ 225.000 extras. Então, no total, ela quer cerca de US$ 571 mil de Chris.