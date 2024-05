HC Jerod Mayo, do Patriots, está dando a Tom Brady a oportunidade de retornar à Nova Inglaterra

EUem entrevista recente à Rádio WEEI, Jerod Mayoo treinador principal do primeiro ano do Patriotas da Nova Inglaterra, expressou sua abertura à ideia de Tom Brady retornar à organização, mas não necessariamente como jogador. Mayo, ex-companheiro de equipe do Brady‘s, indicou que receberia Brady como treinador, citando seu amor pela competição e a filosofia do time de deixar o melhor jogador conquistar seu lugar em campo.

O próprio Brady sugeriu a possibilidade de retornar ao NFL, embora não como jogador, mas potencialmente como proprietário. Falando no “DeepCut” com o barbeiro VicBlends, Brady mencionou sua abertura para retornar ao campo se tivesse oportunidade, fazendo comparações com Michael Jordan’está de volta no basquete. No entanto, com as suas aspirações de se tornar um proprietário minoritário da Invasores de Las Vegas, O retorno de Brady ao jogo parece incerto.

Tom Brady posa com elegância e estilo no tapete vermelho do Laureus AwardsTikTok

Uma nova era na Nova Inglaterra começou

A paisagem em Nova Inglaterra mudou desde a saída de Brady, com Bill Belichick não mais no comando. Os Patriots estão inaugurando uma nova era, destacada pela seleção de Drake Maye da Carolina do Norte como a terceira escolha geral no Draft de 2024 da NFL. Maye é visto como um potencial quarterback da franquia que poderia imitar o sucesso de Brady e levar o time a mais vitórias sob a orientação de Mayo.

Apesar do Patriotas‘ investimento em Maye, a sala do quarterback permanece competitiva. O veterano Jacoby Brissett retorna como provável reserva, proporcionando experiência e profundidade. Bailey Zappe, que substituiu Mac Jones nas últimas temporadas, continua fazendo parte do elenco, ao lado de Nathan Rourke e do estreante Joe Milton, selecionado na sexta rodada do draft de 2024.

Embora a perspectiva de Brady vestir a camisa dos Patriots novamente pareça remota, o convite de Mayo para ele se juntar à comissão técnica ressalta o respeito e a admiração duradouros pelo lendário quarterback dentro da organização. Enquanto a Nova Inglaterra olha para a temporada de 2024 com um novo quarterback liderando o ataque, a porta permanece aberta para Brady contribuir de uma forma diferente e cimentar ainda mais seu legado com os Patriots.