Chris Paul revela decisão sobre o futuro e os fãs dos Warriors não estão entusiasmados com isso

Tele Guerreiros do Golden State caiu fora do Jogo da NBA na noite de terça-feira, sofrendo uma derrota humilhante nas mãos do Reis de Sacramento.

A temporada decepcionante e a derrota final têm muitos me perguntando se este é o fim de uma era gloriosa para os Guerreiros. Enquanto Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Verde ainda não decidiram o seu futuro, Chris Paulo confirmou o seu.

Chris Paul, do NBA Golden State Warriors, mostra aos fãs dos Warriors que ele não é um “cara mau”Marca English

Chris Paul ainda não vai se aposentar

Paul falou com o The Athletic logo após o final da temporada e foi inflexível de que ele não está se aposentando.

Vou conversar com minha esposa e meus filhos, minha família, meu sistema de apoio, ver como fica. Mas isso não é (o fim da minha carreira). Eu sei disso com certeza.

Paul foi alvo de muitas críticas durante sua primeira temporada no Golden State. O homem de 38 anos lutou com lesões e não encontrou uma maneira de desempenhar um papel importante quando estava saudável.

Ele calculou a média de baixa na carreira em pontos por jogo e não parecia o armador ainda eficiente que mostrou ser apenas algumas temporadas atrás com o Fênix Sóis.

Paulo é ainda sob contrato para a próxima temporada com os Warriors, e seu contrato estaria totalmente garantido se ele ainda estivesse no time depois 28 de junho. Os Warriors provavelmente tentarão trocá-lo em algum lugar.