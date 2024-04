Patrick Mahomes é confrontado na WWE, mas o irmão mais novo, Jackson Mahomes, não o apoia

Patrick Mahomes‘o sucesso permitiu que toda a sua família vivesse uma vida incrível, como trazer seu irmão mais novo Jackson Mahomes para os assentos da primeira fila em WWE segunda-feira à noite cru. Mas quando o Chefes de Kansas City quarterback foi atropelado por Braun Strowmannão foi seu irmão, que estava a poucos metros de distância, quem veio em sua defesa.

Patrick Mahomes enfrenta Braun Strowman

Strowman interrompeu sua atuação quando viu Patrick Mahomes no meio da multidão, caminhando em sua direção com uma expressão negativa. Do nada apareceu dois Atacante ofensivo do Chiefs, Creed Humphrey e Trey Smithcujas figuras gigantescas fizeram o lutador tremer nas botas e pensar duas vezes sobre o confronto.

Embora Patrick não precisasse de mais apoio, as pessoas ficaram perplexas com a expressão no rosto de Jackson enquanto seu irmão estava sendo confrontado. O jovem de 23 anos pode ser visto na beira de um vídeo da multidão sentado imóvel com um olhar vazio em seu rosto a poucos metros de distância.

Em contrapartida, sua mãe Randi Mahomes foi rápido em questionar as travessuras de Strowman. Até streamer e celebridade da internet iShowSpeedque estava ao lado de Jackson Mahomes na multidão, teve uma reação muito mais forte do que a pessoa cujo irmão ficou cara a cara com um lutador profissional.

Jackson Mahomes enfrentou muitas críticas por sua incapacidade de ler situações sociais, se ele estava tentando abraço Taylor Swift ou seguindo Jason Kelce desajeitadamente no Super Bowl. Dele problemas legais decorrente de um Prisão em 2023 por agressão sexual também não lhe rendeu muitos fãs.

Enquanto todos na arena se levantavam e prendiam a respiração pelo melhor jogador do NFLseu irmão não parecia se importar com o mundo.