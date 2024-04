LeBron James é brutalmente culpado pela saída antecipada do Lakers nos Playoffs da NBA pelo ex-primeiro escolhido geral

Tele Los Angeles Lakers caiu fora do Eliminatórias da NBA no primeiro turno, caindo para o atual campeão Nuggets de Denver em cinco jogos. Embora o resultado não tenha sido uma surpresa, todos estão tentando encontrar o bode expiatório perfeito para culpar.

Presunto Darwin é um alvo popular. Assim como a GM Rob Pelinka por não cercar Lebron James e Antonio Davis com mais talento. Embora LeBron não seja um bode expiatório popular, há um ex-Laker que acredita ser o culpado por tudo isso.

LeBron James assusta mulher na quadra que o chamava de gentil

Kwame Brown destrói LeBron James após Lakers-Nuggets

Em seu canal no YouTube, Kwame Brown eviscerou James por sua incapacidade de assumir a responsabilidade pelas perdas.

Não creio que ele saiba assumir responsabilidade por nada. Como diabos você culpa os jogadores e paga a um cara US$ 200-300 milhões? Não é culpa dos malditos atores. São os caras com o dinheiro. LeBron escolheu a dedo certos jogadores e quando não deu certo, ‘Livre-se deles, não é minha culpa. Eu fiz isso?’ Você escolheu os jogadores, pegou os jogadores, perdeu com os jogadores e ainda assim não é sua culpa.

Brown então continuou comparando a mentalidade de James com a de Michael Jordan e Kobe Bryant.

“MJ teria pulado de uma ponte se tivesse perdido 11 jogos para alguém. Kobe teria batido em seus companheiros se tivesse perdido três jogos, cinco jogos para alguém. nível diferente.”

Brown foi a primeira escolha geral do Feiticeiros de Washington em 2001. Ele se tornou o primeiro jogador do ensino médio a ser escolhido como a primeira escolha em NBA história. Mais conhecido por ser considerado um dos maiores “bustos“de todos os tempos, Brown esteve no Lakers de 2005 a 2008 e jogou com Bryant.