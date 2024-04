Como jogar no Snapchat online em 2024

Como você joga no Snapchat? Você também está pesquisando essa consulta na internet? Então este guia é para você. Estamos aqui com este guia, onde listaremos os passos pelos quais você poderá jogar no Snapchat com muita facilidade.

Para quem não sabe, Jogos Snapchat são uma das maneiras mais fáceis para os usuários se divertirem com seus amigos. Os jogos foram adicionados ao Snapchat com o objetivo de aumentar o tempo de uso do aplicativo.

Os usuários adoram os jogos adicionados ao aplicativo. Além disso, os usuários estão interessados ​​​​em jogar diversos jogos no Snapchat. Então, vamos começar com o guia sobre Como jogar no Snapchat para entender as etapas simples para jogar.

O que são jogos Snapchat?

Os Jogos Snapchat são uma forma de você poder jogar com seus amigos na plataforma. Você pode convidá-los no Snapchat para jogarem juntos. Existem vários jogos disponíveis na plataforma. Os desenvolvedores também estão trabalhando para adicionar cada vez mais jogos para os usuários. Então, se você estiver interessado em jogar no Snapchat e procurando maneiras Como jogar no Snapchate continue lendo este guia até o fim.

Como jogar no Snapchat

Os usuários que procuram os passos para jogar no Snapchat devem continuar lendo. As etapas são muito fáceis de seguir, portanto, certifique-se de segui-las corretamente.

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Snapchat.

Certifique-se de escolher um nome de exibição. O nome de exibição aparecerá para os amigos com quem você está jogando. Abra o perfil . Clique no Configurações . Agora, clique no ícone de engrenagem que está no canto superior direito. Clique em Configurações de nome que estará no “ Minha conta ” Seção. Agora, digite seu nome e salve-o.

Agora, vá para o Seção de bate-papo .

. Clique na pessoa com quem deseja jogar.

Você pode clicar no grupo se quiser jogar com várias pessoas ao mesmo tempo. Da mesma forma, você também pode brincar consigo mesmo se já tiver enviado mensagens para si mesmo antes.

Agora, clique no Ícone de foguete para abrir a seção de jogos.

Você vai ver vários jogos na lista.

Escolha o jogo que você quiser e começa a jogar isto.

Como jogar no Snapchat com você mesmo

Para usuários que não têm amigos como nós e desejam jogar no Snapchat sozinhos, você pode tentar seguir os passos listados abaixo. Quem não sabe, os usuários também podem jogar sozinhos. Se você não sabe, o Snapchat permite o envio de mensagens e snaps através dos quais você pode ter um registro das mensagens importantes e dos snaps que você está enviando ou que são importantes para você. Portanto, siga as etapas listadas abaixo para jogar no Snapchat com você mesmo.

Em primeiro lugar, abra o Snapchat .

. Agora, vá para o novo botão de bate-papo .

. Digite o nome de exibição .

. Clique no perfil .

. Selecione os botão de bate-papo .

. Agora, clique no Ícone de foguete .

. Depois disso, você poderá jogar com você mesmo.

Como verificar as tabelas de classificação no Snapchat

Obviamente, todos vocês devem estar pensando em como verão o resultado do jogo que jogaram. Os passos são muito simples para fazer isso. Basicamente, todo jogo segue o mesmo processo de inicialização ao abri-lo no Snapchat. Portanto, você pode usar as etapas abaixo para todos os jogos que irá jogar.

Você pode verificar as tabelas de classificação na tela inicial do jogo.

Você também pode escolher a opção de compartilhar minha pontuação com seus amigos ou com você mesmo para verificar as pontuações.

Observação: Nem todos os jogos fornecem tabela de classificação, portanto, verifique se a tabela de classificação está disponível para o jogo.

Como comprar tokens Snap no Snapchat

Caso você não saiba, o Snapchat também oferece aos usuários acesso para comprar Snap Tokens no Snapchat. Com a ajuda dos Snap Tokens, você poderá fazer compras no jogo. As compras no jogo irão ajudá-lo a comprar as diversas coisas que são premium e irão deixá-lo legal entre os demais. Assim, você também pode tentar comprar Snap Tokens no Snapchat se jogar regularmente e tiver dinheiro suficiente. Abaixo estão os passos que irão ajudá-lo a comprar os Snap Tokens no Snapchat. Certifique-se de segui-los corretamente.

Abra o Snapchat .

. Agora, vá para o Perfil .

. Clique em Meus tokens .

. Você entrará no Loja de fichas.

Clique no número de fichas que você tem para comprar .

que você tem para . Depois disso, efetue o pagamento e você receberá o Tokens instantâneos no Snapchat.

Muitos usuários continuam procurando jogos diferentes para experimentar no Snapchat. Os Jogos Snapchat são uma das formas de brincar com amigos e familiares.

Existem vários jogos disponíveis no Snapchat. É por isso que listamos as etapas para jogar no Snapchat. Também listamos os métodos para comprar Snap Tokens e verificar as tabelas de classificação. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

LEIA TAMBÉM: