Como Patrick Mahomes convenceu os Kansas City Chiefs a convocá-lo: ‘Venha me buscar’

EUno despertar do Draft da NFL de 2024, muitas histórias paralelas se desenvolvem ao longo dos meses que finalizam no momento em que uma equipe escolhe um jogador: recrutamento, reuniões, observação e muitas outras coisas que acontecem antes do Draft que podem mudar a história de uma franquia ou da própria NFL.

Patrick Mahomes conta a Travis Kelce a maneira sorrateira como conseguiu que os Chiefs o levassem no Draft da NFL

Na verdade, um movimento que mudou e mudou a história do NFL foi quando o Kansas City Chiefs selecionou Patrick Mahomes como a décima escolha geral no Draft da NFL de 2017: Três campeonatos do Super Bowl, três MVPs e sete títulos consecutivos da AFL West falam por si.

Como Mahomes conseguiu que os Chiefs o convocassem

Antes de o rascunho deste ano, o podcast de Travis Kelce, New Heights, republicou uma entrevista que ele teve com Patrick Mahomes em 2022, em que relembra os dias anteriores à seleção e os encontros.

Na entrevista, Mahomes revelou seu desejo de jogar pelo técnico Reid e pelos Chiefs, um sentimento que influenciou a decisão do time de selecioná-lo.

Eu meio que dei algumas informações privilegiadas aos Chiefs e pensei ‘Ei, se vocês me deixarem ir para 12 anos ou menos, vou ser convocado por outra pessoa.’ Então dei algumas informações aos Chiefs sobre isso porque queria estar aqui. Não sei quem tinha 12 anos naquela época, mas eu sabia que era ali que seria convocado. Meu agente conversou com Brett Veach e com a equipe dos Chiefs. Lembro-me que por volta da escolha nove ou 10, Veach enviou ao meu agente uma pequena foto de um Red Raider com o ‘Guns Up’, então eu sabia que os Chiefs estavam me convocando. Patrick Mahomes

O Kansas City Chiefs tomou uma excelente decisão ao contratar Patrick Mahomes, que se tornou um dos melhores jogadores da história da NFL. Como resultado, eles construíram uma dinastia que hoje é considerada uma das maiores da liga e é capaz de rivalizar com os melhores times da história da NFL.