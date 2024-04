Conor McGregor torna-se co-proprietário do BKFC

Conor McGregor continua a expandir seu império de esportes de combate depois de se tornar co-proprietário do Bare Knuckle Fighting Championships.

O ex-campeão de duas divisões do UFC fez o anúncio na noite de sábado durante o card BKFC KnuckleMania 4 em Los Angeles. Pelo acordo, a empresa McGregor Sports and Entertainment da superestrela irlandesa torna-se co-proprietária da BKFC, com Triller permanecendo como acionista majoritário da empresa.

“’O Notório’ Conor McGregor aqui. Senhoras e senhores, o grande anúncio que tenho para vocês hoje, Conor McGregor e McGregor Sports and Entertainment são agora proprietários do Bare Knuckle Fighting Championships”, disse McGregor em um vídeo. “Bem-vindo às grandes ligas. David Feldman, querido, conseguimos.”

O presidente do BKFC, David Feldman, ficou compreensivelmente exultante com a notícia depois de dar as boas-vindas a McGregor em um card em 2023, que terminou com um confronto improvisado com Mike Perry após a vitória de Perry por nocaute sobre o ex-campeão do UFC Luke Rockhold.

Posteriormente, McGregor proclamou que queria competir em uma luta corpo-a-corpo antes que sua carreira terminasse. Agora ele se tornará co-proprietário da organização mais bem-sucedida do mundo.

“Olha, você tem o maior cara de todos os esportes de combate agora como co-proprietário de nossa empresa”, disse Feldman durante a transmissão do BKFC KnuckleMania 4. “Acho que isso vai mudar tremendamente a agulha. Faremos muitas coisas grandes. Vamos abrir muitos novos mercados.

“Olha, somos parceiros de Conor McGregor. Todo mundo no mundo dos esportes de combate, todo mundo sabe quem é esse cara. Então, Conor, obrigado e vamos explodir essa merda.”

O BKFC expandiu-se rapidamente nos últimos anos, viajando para novos mercados, incluindo vários locais internacionais. A parceria com McGregor apenas aumenta o alcance do BKFC, especialmente se ele começar a promover todos os próximos cartões da empresa e, potencialmente, até abrir a porta para trazer o BKFC para seu país natal, a Irlanda.