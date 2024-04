Dak Prescott e sua namorada Sarah Jane ofuscam Patrick Mahomes e Brittany em um tapete vermelho diferente

Dak Prescott e Patrick Mahomes estão acostumados a serem rivais no campo de futebol como dois dos zagueiros mais renomados da NFL, mas fora de campo, parece que Prescott tem aquela qualidade de estrela que nem mesmo Mahomes consegue igualar.

Dallas Cowboys estrela Prescott e sua namorada Sarah Jane Ramos chegou à 30ª ‘Celebrity Fight Night’ anual no Fairmont Scotsdale Princess Resort no fim de semana, com o evento arrecadando dinheiro para pesquisas sobre o câncer.

Tal evento teria significado muito para o NFL estrela, visto que sua mãe morreu após uma batalha contra o câncer enquanto ele jogava no estado do Mississippi.

O quarterback compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto da chegada ao evento, vestindo um terno listrado marrom e mocassins. Ramos exibiu as pernas com um vestido sem alças vermelho brilhante que tinha uma fenda na metade do lado esquerdo.

O casal parecia perfeito ao pisar no tapete vermelho no Arizona, enquanto desfrutavam de um raro passeio público para o casal depois de dar as boas-vindas à sua primeira filha, a filha Margaret Jane Rose Prescott, em fevereiro.

A dupla posou com a imagem de sua filha recém-nascida, que veio ao mundo no dia 22 de fevereiro, pesando 8 libras e 10 onças. E eles claramente pareciam estar lidando bem com sua nova vida como pais depois de brilharem no centro das atenções.

Prescott e Mahomes liderando pelo exemplo

Com Prescott dedicando sua noite à caridade, Patrick Mahomes também mostrou seu lado benevolente ao organizar um leilão para sua própria fundação.

Na noite de sábado, a estrela do Chiefs participou de uma gala de caridade organizada por sua ’15 and Mahomies Foundation’, que contou com a presença de seu companheiro de equipe Travis Kelce e namorada Taylor Swift.

Como seria de esperar de uma celebridade generosa como Rápidoela doou quatro ingressos para um de seus shows da Eras Tour e os ingressos surpresa de última hora arrecadaram incríveis US$ 80 mil.

Mahomes, 28 anos, optou por um conjunto azul claro ao lado de sua esposa, Brittany, também de 28 anos, que usava um vestido bege justo. No que diz respeito à moda, é justo dizer que Prescott e sua outra metade Ramos levaram a melhor sobre a dupla Mahomes.