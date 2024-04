Damian em ‘Mean Girls’ ‘Memba Him?!

Em 30 de abril de 2004, a estreia do filme dramático do ensino médio, “Mean Girls”, se tornaria uma verdadeira sensação global. Para comemorar duas décadas de momentos icônicos da cultura pop – como regatas recortadas no estilo Regina George e vestir-se como um rato (“duh”) para o Halloween – comece Jingle Bell Rockin’ seu caminho de volta ao início dos anos 2000 com o elenco lendário de ” Meninas Malvadas.”